Serie B, risultati settima giornata: il Modena si riprende la vetta, primo squillo della Samp

Roma, 5 ottobre 2025 – Si chiude la settima giornata di Serie B: il Modena si riprende la vetta della classifica grazie alla vittoria in casa contro il Modena. Con questo risultato, i gialloblù tornano al successo dopo il pareggio della scorsa giornata e salgono a +2 sul Palermo, con il Frosinone terzo a -3. Prima vittoria per la Samp, che tra le mura amiche supera il Pescara con un rotondo 4-1. Vincono anche l'Empoli contro il Sudtirol e la Carrarese contro la Juve Stabia.

La Carrarese cala il tris

Torna al successo la Carrarese, che tra le mura amiche supera la Juve Stabia con un netto 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica, raggiungendo proprio Abate e i suoi. Apre le marcature Schiavi su calcio di rigore al 10' e completano l'opera Hasa e Zanon, il primo in gol al 77' e il secondo all'86'. Dopo due vittorie e quattro pareggi conquistati finora, arriva la prima sconfitta in campionato per la Juve Stabia.

Nasti all'ultimo respiro

In inferiorità numerica dal 5', il Sudtirol cade soltanto all'ultimo istante, con Nasti che al 97' segna il gol del sorpasso definitivo e regala i tre punti a Pagliuca. Il match del Druso si apre con il rosso nei primi istanti per Kofler per un fallo da ultimo uomo su Shpendi, ma, nonostante l'uomo in meno, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie a Pecorino, al 42'. Nella ripresa, il Sudtirol prova a chiudersi per conservare il vantaggio, ma al 60' Shpendi segna il gol del pari e, quando tutto sembrava finito, arriva il sorpasso definitivo da parte di Nasti, che col mancino batte Adamonis e segna il gol del definitivo 2-1.

C'è anche la Samp

Esulta anche la Sampdoria, che tra le mura amiche trova una vittoria convincente contro il Pescara, che gli permette di guardare il futuro con più positività. Dopo il vantaggio iniziale di Oliveri al 44', nella ripresa si scatena la furia dei blucerchiati: pareggia i conti Coda su rigore al 56' e tra il 63' e il 66' arriva il 2-1 di Pafundi e il 3-1 di Depaoli. Il Pescara si spegne e al 91' arriva anche il quarto gol dei padroni di casa: segna Ioannou.

Il Modena ancora in cima

Il Palermo si gode la vetta solo per una notte, perché il Modena vince contro l'Entella al Braglia e ritorna in prima posizione. Dopo un primo tempo con poche occasioni da gol, nella ripresa cresce il Modena, che passa in vantaggio con il solito Gliozzi dal dischetto e chiude la pratica con Pedro Mendes al 90'. Terza sconfitta nelle ultime quattro gare per l'Entella, che resta ferma a quota 6 punti.