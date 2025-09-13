Serie B, risultati terza giornata: ancora ko la Samp, primo punto per il Pescara

Roma, 13 settembre 2025 – Non c'è pace per la Sampdoria, che cade per la terza volta in questo campionato: al Ferraris vince il Cesena, che si porta a quota 7 punti in campionato e agguanta Modena e Frosinone in vetta. Gli emiliani, infatti, sconfiggono in casa il Bari: 3-0 firmato Gliozzi e Pedro Mendes e ritorno alla vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata, mentre il Frosinone supera di misura il Padova. Colpaccio dell'Avellino, che nell'anticipo supera il Monza tra le mura amiche e colleziona il secondo risultato utile consecutivo. Pareggi, invece, tra Juve Stabia e Reggiana (0-0) e tra Pescara e Venezia (2-2).

Avellino, la sorpresa di questa Serie B?

Prima vittoria in stagione, secondo risultato utile consecutivo per l'Avellino in questa Serie B. I campani vincono contro Monza nell'anticipo e salgono a quota quattro punti in campionato. Il risultato si sblocca al 33' a seguito dell'autogol di Azzi, e l'1-0 per i padroni di casa dura per quasi tutta la partita. All'86', però, Russo trova un gol fantastico in rovesciata, che lascia Thiam immobile. Il Monza accorcia le distanze al 92' con Augustin Alvarez Martinez, ma non riesce ad evitare la sconfitta. Prima sconfitta per i brianzoli, che non si smuovono dai quattro punti.

Juve Stabia – Reggiana a reti bianche

Termina 0-0 la sfida tra Juve Stabia e Reggiana. Il primo tempo è decisamente frizzante, con i padroni di casa che creano più palle gol ma senza uscire a capitalizzarle. Anche nella ripresa sono i gialloblù ad avere in mano il pallino del gioco, rendendosi più pericolosi degli emiliani, ma al triplice fischio entrambe portano a casa un punto.

Al Frosinone basta Bracaglia

Dopo il pareggio della scorsa gara contro il Palermo, il Frosinone torna alla vittoria, superando di misura il Padova. Se nei primi minuti di gioco sono i biancorossi a rendersi più pericolosi, al 37' arriva il gol di Bracaglia, che di sinistro batte Fortin e porta in vantaggio la sua squadra. Allo scadere del primo tempo, i ciociari vanno anche vicini al raddoppio, mentre nella ripresa poche occasioni. Termina 1-0 per la squadra di Alvini, che sale a quota 7 punti in campionato, mentre il Padova resta fermo a 1.

Il Pescara ferma il Venezia

Il primo punto in campionato del Pescara arriva contro una delle avversarie più temibili del campionato, ovvero il Venezia di Stroppa, una delle principali candidate alla promozione finale. All'Adriatico sono i lagunari a portarsi in vantaggio con Adorante, che al 20' non sbaglia dal dischetto. Al 66' arriva anche il 2-0 per la squadra di Stroppa, questa volta segna Fila, ma quando la partita sembrava ormai indirizzata verso la vittoria del Venezia si risveglia il Pescara, che prima riapre il match con Olzer al 79' e poi trova il gol del pari con Di Nardo al 91'.

Il Modena travolge il Bari

Troppo Modena per il Bari: i gialloblù, trascinati da Gliozzi e da Pedro Mendes, sconfiggono i biancorossi al Braglia e salgono a quota 7 punti, al pari di Cesena e Frosinone. I primi due gol degli emiliani portano entrambi la firma dell'ex Pisa e arrivano tutti e due dal dischetto, al 32' e al 54'. All'89' chiude la partita Pedro Mendes: seconda vittoria stagionale per il Modena, seconda sconfitta, invece, per il Bari.

Ad Antonini Lui risponde Illanes

Fatica a decollare il Catanzaro di Aquilani, che davanti al pubblico di casa centra il terzo pareggio consecutivo. Nella prima frazione di gioco entrambe le squadre creano diverse occasioni e centrano anche un legno per parte: al 33' è la Carrarese ad andare vicina al vantaggio con Abiuso, mentre un minuto dopo la stessa sorte tocca a Nuamah. Tuttavia, al duplice fischio le squadre tornano negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Nella ripresa, invece, il Catanzaro sblocca la partita con Antonini Lui, che ribadisce in rete la torre di testa di Di Chiara. Due minuti dopo la Carrarese centra un altro legno, ma al 64' Illanes trova il gol del pari definitivo. Terzo pareggio consecutivo per il Catanzaro, secondo per la Carrarese.

Terzo ko per la Samp

Continua malissimo la stagione della Sampdoria, ultima in classifica con zero punti conquistati. Al Ferraris è il Cesena a vincere e a tornare a casa con il bottino pieno, che le permette di salire a quota 7 punti in campionato e di agguantare Modena e Frosinone in testa. I romagnoli si portano in vantaggio con Castagnetti al 37', per poi segnare il gol del 2-0 al 53' con Zaro. I romagnoli amministrano il vantaggio, ma al 92' la Samp dimezza le distanze con Ioannou. Tuttavia, il risultato non cambia ulteriormente e la partita si chiude con il 2-1 per i bianconeri.