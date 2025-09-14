Serie B, risultati terza giornata: vincono Palermo ed Entella, 1-1 tra Empoli e Spezia

Roma, 14 settembre 2025 – Si chiude la terza giornata di Serie B con le gare della domenica: esultano Entella e Palermo a discapito di Mantova e Sudtirol, mentre Empoli e Spezia tornano a casa con un punto a testa. I rosanero vincono al Druso trascinati da un Pohjanpalo in stato di grazia: doppietta del finlandese e Sudtirol piegato. Se il Palermo doveva dare ancora una volta la dimostrazione di essere una delle candidate principali alla promozione diretta, oggi c'è stata l'ennesima risposta. Per il Sudtirol, invece, si tratta della prima sconfitta in campionato, dopo il pari nel primo turno contro il Catanzaro e la vittoria nel secondo contro la Sampdoria. È una domenica speciale per l'Entella di mister Chiappella, che trova la prima vittoria in Serie B e si conferma ancora una delle squadre più interessanti del nuovo campionato cadetto. Basta la rete di Tiritello all'inizio della partita per superare il Mantova e centrare il terzo risultato utile consecutivo. Si devono accontentare di un punto a testa, invece, l'Empoli e lo Spezia: al Castellani segnano Salvatore Esposito su calcio di rigore al 18' e Popov in apertura di ripresa. La Serie B tornerà nuovamente in campo venerdì, con la gara tra Frosinone e Sudtirol (in programma alle 19) che aprirà la quarta giornata.

Entella, benvenuta vittoria!

Arriva il primo sorriso in campionato per l'Entella di mister Chiappella, che nello scontro salvezza con il Modena porta a casa i tre punti e centra il terzo risultato utile consecutivo. I biancocelesti si confermano ancora una volta una delle squadre più interessanti del campionato e il primo successo certifica come il lavoro dell'ex allenatore della Giana Erminio finora sia stato eccellente. Prima l'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Cagliari con la sconfitta maturata solo ai rigori, poi i pareggi contro Juve Stabia e Cesena e ora il primo successo. La partita del Comunale di Chiavari si apre proprio con il gol di Andrea Tiritello, che di testa batte Festa sul calcio di punizione di Guiu. Il Mantova subisce il colpo e cerca la reazione, salendo d'intensità nei minuti successivi e centrando un palo con Mancuso, ma torna negli spogliatoi in svantaggio. Nella ripresa, l'Entella controlla il vantaggio e si chiude in difesa, sfiorando pure il raddoppio con Franzoni, ma il suo tiro viene salvato all'ultimo da Castellini. Al termine dei cinque minuti di recupero l'Entella può esultare, mentre per il Mantova si tratta della seconda sconfitta in tre gare di campionato.

Palermo, è Pohjanpalo-mania!

Torna alla vittoria in campionato il Palermo di Inzaghi, trascinato da un Pohjanpalo in stato di grazia: il finlandese segna una doppietta decisiva che consegna i tre punti all'ex Pisa e gli permette di raggiungere in vetta Modena, Cesena e Frosinone. In questo momento, quindi, sono in quattro le squadre a guidare la Serie B, tutte a quota 7 punti. Il match del Druso si sblocca immediatamente, con l'ex Venezia che dopo soli due minuti segna il gol del vantaggio: sul corner di Ranocchia, Le Douaron prolunga di testa sul secondo palo, dove arriva puntuale Pohjanpalo che insacca a porta vuota. Il Sudtirol prova a reagire allo svantaggio, ma il Palermo controlla e torna negli spogliatoi in vantaggio di una rete. I padroni di casa spingono alla ricerca del pari, al 48' Pietrangeli ci va vicino con un colpo di testa, mentre al 67' è Mallamo a spaventare Joronen con un calcio di punizione. A questo punto il Palermo torna a farsi minaccioso dalle parti di Adamonis: prima sfiora il 2-0 con Le Douaron e poi chiude definitivamente la partita ancora con Pohjanpalo, che all'80' segna la sua doppietta personale e regala la seconda vittoria in campionato a Inzaghi.

Popov risponde ad Esposito: 1-1 tra Empoli e Spezia

Termina in pari la gara tra Empoli e Spezia. Il match dal retrogusto di Serie A non vede nessuna delle due squadre prevalere e al termine della partita entrambe tornano a casa con un solo punto. Il primo tempo vede chiaramente prevalere lo Spezia: all'11' i liguri vanno vicini al vantaggio con Artistico, mentre al 13' è Vlahovic a sfiorare il gol. Al 19', però, Esposito non sbaglia dal dischetto e firma l'1-0. Lo svantaggio sveglia l'Empoli, che si butta in avanti alla ricerca del pareggio, ma lo Spezia torna negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, però, i toscani riescono a rimettere il match in equilibrio: al 50' segna ancora una volta Popov, che di sinistro batte il portiere avversario. Nei minuti successivi le due squadre si affrontano a viso aperto, creando diverse occasioni sia da una parte che dall'altra, ma il risultato non si schioda dall'1-1. L'Empoli sale a quota 4, mentre lo Spezia centra il secondo pareggio di fila e conquista il secondo punto in campionato.