Serie B, la Cremonese cade contro la Salernitana

Roma, 2 febbraio 2025 – Sassuolo, Pisa e Spezia si allontanano sempre di più dal resto delle squadre del campionato: tra la squadra di D'Angelo, terza a quota 48, e la Cremonese in quarta posizione i punti di distacco tornano ad essere nove. Stroppa e i suoi, infatti, cadono in trasferta contro la Salernitana e non solo si allontanano dalla zona promozione diretta, ma permettono al Catanzaro di avvicinarsi. Per la Salernitana, questo è il secondo successo nelle ultime tre gare. Il Brescia ritrova la vittoria dopo quasi tre mesi e raggiunge la Reggiana e il Mantova all'undicesimo posto. A farne le spese è la Carrarese, che incassa il quarto ko consecutivo e viene superato proprio dai lombardi. Vince anche il Sudtirol contro la Reggiana: seconda vittoria di fila per Castori e sedicesimo posto al pari della Samp. 2-1 per il Bari sul Frosinone, con i biancorossi che raggiungono la Juve Stabia a quota 33.

Il ritorno del Brescia

L'ultimo successo dei lombardi era datato 3 novembre, quando sconfissero 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Bjarnason. Da quel momento i biancoazzurri hanno collezionato otto pari e tre sconfitte, con la vittoria che sembrava quasi un miraggio. Alle 15 di oggi, allo Stadio dei Marmi, Maran ha conquistato nuovamente i tre punti contro la Carrarese, imponendosi con il risultato di 2-1. Il primo momento chiave della partita arriva al 28', quando Schiavi fallisce il calcio di rigore del possibile 1-0, facendosi ipnotizzare da Lezzerini. Sul finire del primo tempo, al 41', passa in vantaggio il Brescia con Bertagnoli, che scavalca Fiorello con un colpo di testa. Allo scadere della prima frazione di gioco arriva anche il 2-0 per il Brescia con Borrelli, che dal dischetto spiazza Fiorillo e permette ai suoi di andare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Nella ripresa, la Carrarese si rigetta in avanti nel tentativo di riaprire la partita, e al 75' dimezza le distanze con Cicconi, che di sinistro fulmina Lezzerini. Sul finale, i padroni di casa vanno più volte vicino al pari, arrivando persino a colpire una traversa con Finotto, ma il risultato non cambia ed è il Brescia ad esultare al triplice fischio.

Secondo successo di fila per il Sudtirol: la scalata continua

Prosegue il momento positivo della squadra di Castori, che dopo il 3-0 rifilato al Frosinone sconfigge anche la Reggiana e si porta a quota 25 al pari della Sampdoria, in piena zona playout. Al Druso i padroni di casa partono forte, andando vicino al gol all'8', ma il match si sblocca al 14' quando Pyythia supera Bardi di testa e porta in vantaggio i suoi. Al 27' la Reggiana va vicina al pareggio, ma Adamonis si supera e permette a Castori di tornare negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa, il Sudtirol trova il 2-0 con Pietrangeli, che di testa batte Bardi per la seconda volta in questa gara. La Reggiana si sveglia troppo tardi, trovando la rete (poi annullata) al 93' e torna a casa con la pancia vuota e con la zona playout che ora dista soltanto tre punti. Per il Sudtirol si tratta della prima vittoria in casa dopo più di cinque mesi dall'ultima volta.

Raimondo condanna la Cremonese

La Salernitana ritrova la vittoria dopo il ko della scorsa giornata e conquista il secondo successo nelle ultime tre gare, avvicinandosi sensibilmente alla zona salvezza. Il primo tempo non vede nessuna grande occasione fino al 41' quando, dopo un controllo del Var, Fourneau decide di fischiare un calcio di rigore a favore della Salernitana. Dagli undici metri si presenta Cerri, che spiazza Fulignati ma angola troppo e colpisce il palo, con la palla che termina fuori dalla parte opposta. La partita si stappa al 56', quando Raimondo ribadisce in rete il tiro-cross di Njoh e porta in vantaggio i granata. Nei minuti successivi, Stroppa decide di inserire in campo Zanimacchia e De Luca per aumentare l'arsenale offensivo della sua squadra. I grigiorossi sfiorano il pari all'82' con la traversa di Antov, e nei minuti successivi è necessario un Christensen in formato super per impedire ai lombardi di trovare la rete dell'1-1. Al termine della gara esulta la Salernitana, mentre la Cremonese si allontana dal terzo posto e deve guardarsi sempre di più alle spalle, dato che il Catanzaro si trova a soltanto due punti di distanza.

Il Bari porta a casa i tre punti

Quinto risultato utile consecutivo per il Bari, che supera 2-1 il Frosinone al San Nicola e rimane stabilmente in zona playoff. Dopo un primo tempo nel quale le due squadre si studiano senza affondare il colpo, al 43' Dorval subisce un fallo in area di rigore, con l'arbitro che concede il penalty dopo un consulto con la sala Var. Dal dischetto si presenta Favilli che spedisce la palla all'incrocio dei pali e porta in vantaggio i suoi. Al 73' arriva il 2-0 per i padroni di casa con Bonfanti, che batte Cerofolini sull'assist al bacio di Favilli. Il Frosinone si sveglia troppo tardi, riaprendo la gara soltanto al 95' con Kvernadze ma non riuscendo ad evitare la sconfitta.