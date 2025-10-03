Serie B, settima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Roma, 3 ottobre 2025 – Settima giornata di Serie B, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Lo scorso turno ha visto il Frosinone salire in vetta, per poi essere raggiunto dal Modena, che ha pareggiato in casa della Carrarese. Ora, per i ciociari si prospetta una trasferta difficilissima, domani alle 15 al Penzo contro il Venezia, mentre gli emiliani scenderanno in campo nell'ultima sfida del turno, in casa contro l'Entella, con il calcio d'inizio fissato per le 19:30 di domenica. Per quanto riguarda le altre sfide, insieme a Venezia – Frosinone si giocheranno anche Avellino – Mantova, Bari – Padova e Monza – Catanzaro, mentre alle 17:15 sarà il turno di Spezia – Palermo. L'ultima partita di domani è quella tra Cesena e Reggiana, alle 19:30. Domenica, oltre Modena – Entella che si giocherà alle 19:30, andranno in scena anche Carrarese – Juve Stabia e Sudtirol – Empoli (alle 15), ma anche Sampdoria – Pescara (alle 17:15)

Il programma delle gare e dove vederle

Avellino – Mantova: sabato 4 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Padova: sabato 4 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Venezia – Frosinone: sabato 4 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Monza – Catanzaro: sabato 4 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Spezia – Palermo: sabato 4 ottobre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Reggiana: sabato 4 ottobre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Juve Stabia: domenica 5 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sudtirol – Empoli: domenica 5 ottobre, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sampdoria – Pescara: domenica 5 ottobre, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Entella: domenica 5 ottobre, ore 19:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Avellino – Mantova Avellino (3-4-2-2-1): Iannarilli, Simic, Fontanarosa, Enrici, Missori, Kumi, Palmiero, Milani, Insigne, Biasci, Crespi. All. Biancolino. Mantova (4-3-3): Festa, Radaelli, Cella, Mantovani, Bani, Wieser, Majer, Trimboli, Bragantini, Bonfanti, Mancuso. All. Possanzini Bari – Padova Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Meroni, Nikolaou, Dorval; Verreth, Braunoder, Darboe; Castrovilli, Gytkjaer, Partipilo. All. Caserta. Padova (3-5-2): Fortin ; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder , Varas, Favale; Bortolussi, Buonaiuto. All. Andreoletti. Venezia – Frosinone Venezia (3-5-2): Stankovic, Schingtienne, Svoboda, Sverko, Hainaut, Busio, Doumbia, Lella, Bjarkason, Yeboah, Adorante. All. Stroppa. Frosinone (4-2-3-1): Palmisani, A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia, Calò, Koutsoupias, Ghedjemis, Kone, Masciangelo, Raimondo. All. Alvini. Monza – Catanzaro Monza (3-4-1-2): Thiam, Izzo, Ravanelli, Lucchesi, Birindelli, Obiang, Colombo, Paulo Azzi, Colpani, Maric, Alvarez. All. Bianco. Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli, Brighenti, Antonini, Bettella, cassandro, Pontisso, Rispoli, Favasuli, Di Francesco, Cissè, Iemmello. All. Aquilani. Spezia – Palermo Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Cistana, Mateju; Vignali, Nagy, Esposito, Kouda, Aurelio; Lapadula, Vlahovic. All. D’Angelo. Palermo (3-4-2-1): Joronen; Diakité, Bani, Veroli; Pierozzi, Blin, Gomes, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo. All. Inzaghi. Cesena – Reggiana Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi. All. Mignani. Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras; Tavsan, Portanova; Novakovic. All. Dionigi. Sudtirol - Empoli Südtirol (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, F. Davi; S. Molina, Martini, Tronchin, M. Coulibaly, S. Davi; Merkaj, Odogwu. All. Castori. Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ghion, Belardinelli, Moruzzi; Saporiti, Ceesay; S. Shpendi. All. Pagliuca. Sampdoria – Pescara Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Vulikic; Hadzikadunic; Venuti, Abildgaard, Henderson; Cherubini, Pafundial; Coda. All. Donati. Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Pellacani; Olivieri, Squizzato, Dagasso, Corazza; Olzer, Valzania; Di Nardo. All. Vivarini. Modena – Entella Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi. All. Sottil. Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Benali, Karic, Di Mario; Ankeye, Fumagalli. All. Chiappella.

La designazione arbitrale

Avellino – Mantova: arbitro Allegretta, assistenti Ceolin e Emmanuele, IV Ufficiale Perenzoni, VAR Serra, AVAR Monaldi. Bari – Padova: arbitro Manganiello, assistenti Yoshikawa e Fontani, IV Ufficiale Di Francesco, VAR Mazzoleni, AVAR Rutela. Monza – Catanzaro: arbitro Perri, assistenti Monaco e Laghezza, IV Ufficiale Di Marco, VAR Gualtieri, AVAR Pezzuto. Venezia – Frosinone: arbitro Sacchi, assistenti Di Giacinto e Cortese, IV Ufficiale Ramondino, VAR Volpi, AVAR Meraviglia. Spezia – Palermo: arbitro Marcenaro, assistenti Zingarelli e Galimberti, IV Ufficiale Maccarini, VAR Prontera, AVAR Del Giovane. Cesena – Reggiana: arbitro Fabbri, assistenti Mastrodonato e Fontemurato, IV Ufficiale Silvestri, VAR Camplone, AVAR Ferrieri Caputi. Carrarese – Juve Stabia: arbitro Tremolada, assistenti Palermo e Miniutti, IV Ufficiale Bonacina, VAR nasca, AVAR Paganessi. Sudtirol – Empoli: arbitro Crezzini, assistenti Cipressa e Scarpa, IV Ufficiale Calzavara, VAR Paterna, AVAR Santoro. Sampdoria – Pescara: arbitro Pairetto, assistenti Bercigli e Giuggioli, IV Ufficiale Di Loreto, VAR Aureliano, AVAR Marini. Modena – Entella: arbitro Turrini, assistenti Costanzo e Rinaldi, IV Ufficiale Marchetti, VAR Baroni, AVAR Cosso.