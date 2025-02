Serie B, venticinquesima giornata: il Pisa cade in casa, il Sassuolo allunga a +5

Roma, 8 febbraio 2025 – Il Sassuolo pianifica nuovamente la fuga. Grazie alla vittoria per 3-0 contro il Mantova e alla sconfitta del Pisa in casa contro il Cittadella, la squadra di Grosso si trova nuovamente a +5 su quella di Inzaghi. Ci pensa Pandolfi all'83' a condannare i nerazzurri, mentre Laurienté e Pierini trascinano i neroverdi alla seconda vittoria consecutiva. Per il Cittadella è un grande passo in avanti, in quanto i granata di Dal Canto si portano temporaneamente all'ottavo posto al pari di Palermo, Cesena e Modena. Le prime due di questa lista giocheranno domani la loro partita, a differenza del Modena che contro la Sampdoria incassa nuovamente una sconfitta a seguito del gol del nuovo acquisto Niang. Vittoria anche per il Cosenza, che nel segno di Hristov sconfigge la Carrarese e ritrova un successo in campionato che mancava dal 9 novembre. 1-1 tra Frosinone e Catanzaro, con Quagliata che risponde a Lusuardi. Tra Brescia e Salernitana finissce 0-0.

Brescia – Salernitana a reti bianche

Un punto a testa tra la Salernitana di Breda e il Brescia di Maran, con la classifica che non si smuove particolarmente per nessuna delle due squadre: i lombardi si trovano al dodicesimo posto e i campani al terzultimo. Il primo tempo della gara del Rigamonti si apre con la rete annullata al 9' a Besaggio a causa di una posizione irregolare, e appena un minuto dopo Andrenacci deve metterci una pezza sul colpo di testa di Cerri. Al 25' è il Brescia ad andare vicino al vantaggio con Olzer, che col destro sfiora il palo con Christensen che era rimasto immobile, mentre allo scadere della prima frazione di gioco il portiere in prestito dalla Fiorentina deve intervenire sul destro violento di Dickmann. Nella ripresa il risultato non cambia, con l'unica occasione degna di nota che arriva al 65' con il palo colpito ancora una volta da Olzer. Al termine della sfida le squadre si dividono la posta in palio: per entrambe si tratta del secondo risultato utile consecutivo.

Quagliata risponde a Lusuardi: il Catanzaro si ferma a Frosinone

Poteva essere una buona occasione per inanellare il terzo successo di fila, passare una notte al quarto posto in classifica e sorpassare temporaneamente la Cremonese, ma il Catanzaro di Caserta sbatte sul tap-in di Lusuardi e trova solo un punto allo Stirpe. La partita, infatti, si sblocca al 32' con il gol del numero 47 dei ciociari, il primo in campionato, che permette a Greco di tornare al riposo in vantaggio per 1-0. Nella seconda frazione di gioco il Catanzaro alza decisamente i giri del motore e al 59' rimette in piedi la partita con Quagliata, che con un gran gol di sinistro porta il risultato sull'1-1. Nei minuti successivi entrambe le squadre cercano la rete del vantaggio, ma il risultato non cambia: Frosinone e Catanzaro portano a casa un punto a testa. I calabresi restano quinti, mentre i gialloazzurri rimangono al penultimo posto.

Il Cittadella sbanca l'Arena Garibaldi

È tutto un altro Cittadella rispetto a quello dell'inizio della stagione, e ora la classifica inizia a diventare interessante anche per gli uomini di Dal Canto, che salgono all'ottavo posto a quota 30 al pari di Modena, Cesena e Palermo. Nella prima frazione il Pisa impegna Maniero soprattutto al 23' e al 27', ma entrambe le volte l'estremo difensore della squadra ospite si fa trovare preparato e permette ai suoi di tornare negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Pisa con Piccinini, poi annullato dal Var dopo un controllo lunghissimo. Questo episodio rianima il Cittadella, che inizia a farsi vedere dalle parti di Semper e all'83' trova il gol del vantaggio con Pandolfi. Il Pisa non si arrende e prova a riacciuffare la partita, centrando anche un palo al 91', ma al triplice fischio è il Cittadella ad esultare. Con questo risultato, i nerazzurri si staccano nuovamente dal Sassuolo e concedono allo Spezia la possibilità di portarsi a sole due lunghezze di distacco dalla seconda posizione.

Il Sassuolo dilaga contro il Mantova

I neroverdi di Grosso sfruttano al massimo il ko interno del Pisa contro il Cittadella e si riportano a +5 in classifica grazie alla vittoria per 3-0 contro il Mantova. Il protagonista del pomeriggio è sicuramente Laurienté, che trova una doppietta tra il 19' e il 54' e sale a 12 gol in Serie B. Nei minuti finali arriva anche il 3-0 dei neroverdi ad opera di Pierini, che batte Festa da fuori area. Il Sassuolo sale a 58 punti, saldamente in testa alla classifica, mentre il Mantova crolla ancora.

Il Cosenza ritrova la vittoria

Dopo quasi tre mesi il Cosenza ritorna al successo e si concede quantomeno la chance di sperare nella salvezza. Contro la Carrarese l'unico gol della partita arriva al 69' ed è ad opera di Hristov, che insacca sul corner di Ricciardi. Se per i calabresi questo successo può essere un nuovo punto di partenza, per i toscani si tratta della quinta sconfitta di fila, e domani potrebbe arrivare il sorpasso del Sudtirol.

Subito Niang: la Sampdoria sconfigge il Modena

M'Baye Niang si presenta nel modo migliore ai tifosi della Sampdoria, segnando la rete decisiva per l'1-0 dei blucerchiati sul Modena. Il primo tempo è sicuramente più entusiasmante del primo, con il gol che sblocca la partita che arriva al 16' e porta la firma dell'ex giocatore di Empoli e Milan. Nella ripresa il ritmo si abbassa, con la squadra di Semplici che controlla il vantaggio e porta a casa tre punti importantissimi che gli permettono di allontanarsi sempre di più dalla zona pericolosa.