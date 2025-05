Spal chiude il campionato Primavera 2 e annuncia i Summer Camp 2025

Si chiude oggi alle 15 al centro sportivo Fabbri contro il Modena il campionato Primavera 2 della Spal. Un torneo che la squadra di Pedriali (foto) ha giocato alla grande nel girone di andata, per poi accusare una flessione dalla quale non si è più ripresa.

Ecco il resto del programma del settore giovanile spallino nel weekend: Cittadella-Spal (Under 16, oggi alle 16), Memorial Zecchini (Under 14, oggi alle 10), Lecco-Spal (Under 17, domani alle 16), Spal-Mantova (Under 15, domani alle 15).

Nel frattempo, il club biancazzurro ha comunicato che anche per l’estate 2025 torneranno gli Spal Summer Camp, dedicati a tutte le bambine e i bambini dai 5 ai 12 anni. I camp si svolgeranno presso il centro sportivo Fabbri e saranno curati da istruttori qualificati del settore giovanile. Casa Spal ospiterà a pranzo atleti e atlete, mentre l’allenamento e la festa finale del venerdì si terranno allo stadio Mazza. Allenamenti, giochi, attività ricreative e tante sorprese accompagneranno le giornate dei partecipanti, con un’attenzione particolare alla crescita personale e tecnica di ogni ragazza e ragazzo.

Ecco le date disponibili: dal 16 al 20 giugno, dal 23 al 27 giugno, dal 30 giugno al 4 luglio. Info: [email protected]