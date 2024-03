Sestri Levante, Raffo non si fida: "La Recanatese davanti è forte"

"Chiediamo scusa a tutte le società ed alla Recanatese in primis per il disagio di dover percorrere oltre 250 chilometri in più. È una situazione mortificante ma indipendente dalla nostra volontà". È l’incipit ad ogni suo discorso, ripetuto molteplici volte, di Vittorio Raffo, vice presidente del Sestri Levante e tra l’altro ex portiere dell’Entella, riferendosi alla necessità di giocare le partite interne nella lontana Vercelli. Tra l’altro le sue parole arrivano nel bel mezzo di un trambusto infernale: "ci stiamo allenando, mentre si sta provvedendo a demolire la vecchia tribuna e ad installare una recinzione. Non credo che sia una situazione che si possa definire professionistica". Ormai siete rassegnati a dover disputare la stagione in campo neutro: "Non ci sono parole per questo, ma il paradosso è che non attribuisco colpe alla politica che è riuscita a reperire i finanziamenti necessari ma ai funzionari, ai cosiddetti tecnici, o alla burocrazia, chiamatela come volete, forse non sensibile a quella che è stata definita un gioiello di società. I ritardi sono tutti imputabili a questi aspetti". Se riuscirete ad approdare alla salvezza sarebbe un’impresa: "Andrebbe davvero negli annali: ora intravediamo questa possibilità e siamo consapevoli che le prossime due partite saranno determinanti per noi".

Intanto, dopo quattro ko consecutivi mercoledì avete sbancato Rimini mostrando un grande carattere: "sapevamo che ci aspettava un inizio di girone di ritorno tremendo affrontando tutte le big, ne siamo usciti con qualcosa di più in tasca rispetto all’andata. In Romagna abbiamo dimostrato di avere valori importanti ed i ragazzi sono più che mai sul pezzo. Potevamo addirittura dilagare o potevamo anche pareggiarla: abbiamo vinto di misura ma con pieno merito. I nostri 31 punti? Li avrei sottoscritti con il sangue all’inizio della stagione".

Sono arrivati poi esprimendo, quasi sempre, un ottimo calcio: "Diciamo che non ci siamo mai snaturati per ottenere il punticino. La nostra squadra è sempre alla ricerca della vittoria, tra l’altro, a differenza di altre matricole, con un organico che proviene per larghissima parte dalla D, salvo poche eccezioni". Lunedì sarà anche il confronto tra i due club con il budget più basso della categoria: "Per noi è un motivo di vanto e rammento che abbiamo un punto in meno della Spal, che ha speso 7 milioni, e siamo a ridosso anche dei nostri cugini di Chiavari. In più stiamo lanciando dei giovani, come Parlanti, un difensore ventenne di cui sentiremo parlare".

Della Recanatese cosa teme? "La seguiamo molto perché ha notevoli attinenze con la nostra realtà. Un tandem come Sbaffo-Melchiorri ha pochi eguali in categoria ma dovremo tener d’occhio anche Carpani. Posso dire un’ultima cosa?"

Ci mancherebbe altro…"Giocare il lunedì alle 20.45 è letale. Dobbiamo tornare al calcio di un tempo".

Andrea Verdolini