Settebello azzurro. Una super Under 21 strapazza San Marino

SAN MARINO (3-5-2) - Amici; Giambalvo (61’ Zavoli), Matteoni, M. Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli (70’ Gasperoni), Contadini; Sensoli, Famiglietti (61’ Santi). All.: Cecchetti.

ITALIA (4-3-1-2) - Desplanches; Zanotti (46’ Turicchia), Ghilardi, Pirola (63’ Guarino), Calafiori; Casadei (46’ Fabbian), Prati (57’ Bianco), N’Dour; Volpato; Gnonto (73’ Ambrosino), Esposito. All.: Nunziata.

Arbitro: Joni Hyytia (Finlandia).

Reti: 5’ Pirola (I), 30’, 39’ Gnonto (I), 46’ Volpato (I), 53’ Fabbian (I), 62’ rig. Esposito (I), 83’ Bianco (I).

Note: Ammoniti Matteoni, Santi (SM).

Almeno per 24 ore, l’Italia è in testa al Gruppo A. A Serravalle, la Nazionale Under 21 ieri ha superato 7-0 San Marino, cogliendo la terza vittoria di fila nel cammino di qualificazione all’Europeo del 2025 e mantenendo per la quarta gara di fila la porta inviolata. La squadra di Nunziata ha ora 10 punti in classifica.