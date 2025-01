Settimana-chiave. Riflettori su Seghetti tra campo e mercato

I biancorossi tornano in campo lunedì prossimo, nella sfida in programma a Gubbio. Ma la squadra si ritroverà questa mattina a Pian di Massiano per una seduta di scarico. Chi non è sceso in campo e chi lo ha fatto parzialmente sosterrà una seduta più intensa. Poi i giocatori avranno due giorni liberi, con ripresa della preparazione in programma martedì pomeriggio. Per la sfida con il Gubbio appare difficile il recupero di Angella, forfait certo quello di Seghetti. A proposito dell’attaccante, la prossima potrebbe essere una settimana decisiva per quanto riguarda la trattativa con lo Spezia. I liguri sono intenzionati a chiudere l’affare nella sessione invernale e lasciare il giocatore fino a giugno in biancorosso. Da vedere la formula. Di sicuro oltre alla cifra importante (il Perugia chiede 700mila euro) ci sarà una parte bonus. Inoltre da capire i tempi: lo Spezia chiede di frazionare la spesa per l’attaccante.