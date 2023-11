Settore giovanile. C’è il derby per la Primavera. Lickunas sogna in Nazionale

PERUGIA - È un grande momento per le squadre del settore giovanile biancorosso, con tutte le squadre ai vertici delle classifiche. Primavera del Grifo è reduce da cinque vittorie consecutive, ha raggiunto la vetta e domani sarà attesa dal derby con la Ternana. Appuntamento alle 14,30 al centro sportivo Gubbiotti di Narni. L’Under 17, invece, attualmente terza in graduatoria, sarà impegnata, per la decima giornata di campionato, domenica allo stadio Barbetti contro il Gubbio: fischio di inizio alle 15.

In trasferta anche l’Under 16, capolista solitaria del girone che domani, alle 16, sarà di scena al centro sportivo S. Michele Micri a Pomigliano per il match con la Juve Stabia. Sfida a Gubbio anche per l’Under 15 che scenderà in campo domenica alle 15 al centro sportivo Ubaldi per la decima giornata. Per la formazione Under 14, invece, appuntamento di prestigio domani, al Paolo Rossi, con la Roma (fischio di inizio alle 12,30).

L’Under 13, invece, sarà di scena a Trigoria, al centro sportivo Fulvio Bernardini, per la sesta giornata di campionato, contro la Roma (fischio di inizio alle 15).

A proposito di giovani, grande soddisfazione in casa Perugia per il passaggio del turno del classe 2006 biancorosso Adrian Lickunas con la sua Lituania all’Elite Round per la qualificazione all’Europeo U19.

L’esterno biancorosso ha giocato sotto-età (contro i classe 2005) le tre gare contro Turchia, Grecia e Bielorussia centrando una qualificazione che alla Lituania mancava da ben 9 edizioni.