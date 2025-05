Settore giovanile. L’Under 15 prenota la semifinale. Blitz dei biancorossi a Pescara

La squadra di Romoli vede la semifinale con un importante blitz. È Tromboni nei minuti di recupero a regalare all’Under 15 biancorossa la vittoria per 3-2 contro il Pescara, nella gara di andata dei quarti di finale scudetto. Grande prestazione dei giovani grifoni che trovano subito la rete del vantaggio con Piazza. Il pareggio dei locali sul finale del primo tempo con Amenta. Nella ripresa Bisonni, su calcio di rigore,riporta avanti i suoi ma poco dopo il Pescara trova il 2-2 con Centi. Nel recupero la zampata decisiva è quella di Tromboni con un tiro da fuori area. Appuntamento domenica, con fischio di inizio alle 16 al centro sportivo "Paolo Rossi" con la gara di ritorno che deciderà il passaggio in semifinale. Il Perugia punta al successo, ma per andare avanti può anche perdere con un gol di scarto (a parità di reti si qualifica la miglior piazzata in campionato).

PESCARA: Cappelletti, Trisi, Spinosi, Di Pillo, Piersimone, Dell’Orso, Maio, Sulpizi, Amari, Amenta, Cipollone. A disp: Bellini, De Paulis, Delle Monache, Cerny, Giancristofaro, Mazzocchetti, Centi, Padolecchia, Di Giosafatte. All: D’Ulisse Luca.

: Arcioni, Bisonni, Brunori, Rosati (18’ st Chierico ), Minestrini, Ferdinandi (30’ st Marinelli), Cirillo (13’ st Galeotti), Citernesi (18’ st Burrini ), Checcarelli (30’ st Turchi), Pascucci (13’ st Tromboni), Piazza (30’ st Proietti). A disp: Organai, Puglisi. All: Marco Romoli

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona

RETI: 3’ pt Piazza (Per) 40’ pt Amenta (Pes), 25’ st (rig.) Bisonni (Per), 35’ st Centi (Pes), 40′ st +2’ st Tromboni (Per)

NOTE: 25’ st Di Pillo (Pes)