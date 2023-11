Sfida da brividi. Rocambolesco pareggio tra Lama ed Ellera. Braccalenti realizza il 2-2 in pieno recupero

lama

LAMA: Scarselli 6, Ferri 6, Volpi 5,5, Arcaleni 6 (29’st Bernicchi 6,5), Cappellacci 6, Petricci 6, Lomarini 5,5 (39’pt Marinelli 6), Lignani 5,5, Laurenzi 5 (26’st Bartolucci 6), Bartoccini 5,5, Braccalenti 6,5. All. Borgo 6.

ELLERA: Segoloni 6, Della Rocca 5,5 (20’st Bartoli 5,5), Consonni 6, De Palma 6,5, Ndedi Rodrigue 6, Cenerini 6, Boldrini 6,5 (45’st Tugliani sv), Rossi 5,5 (17’st Bocci 6,5), Tempesta 5,5, Campelli 6 (36’st Trinchese sv), Piccioli 6. All. Bisello Ragno 6.

Arbitro: Colalelli di Terni 5 (baroni ed Alessi)

Marcatori: 7’ st Boldrini, 39’ ste Bernicchi, 43’st Bocci, 47’st Braccalenti.

LAMA - Rocambolesco pareggio tra Lama ed Ellera al termine di una partita non bella tecnicamente ma sufficientemente tirata dal punto di vista agonistico. Il pareggio di Braccalenti in pieno recupero evita ai padroni di casa la quarta sconfitta consecutiva in casa, anche se non fuga i dubbi su un gioco non sempre efficace. Nel primo tempo è il Lama ad avere un paio di buone occasioni, al 7’ con Bartoccini di testa e al 26’ con Braccalenti, mentre gli ospiti si fanno vedere con un’inzuccata di Cenerini al 16’ e al 31’ con una punizione alta di Campelli. Più godibile la ripresa che si apre con una prodezza di Scarselli su Tempesta e con il gol al 7’ di Boldrini sugli sviluppi di calcio di punizione. Al 19’ Bocci, appena entrato, trova un’altra paratona di Scarselli a negargli il raddoppio. Nel finale succede poi di tutto: al 39’ la magistrale punizione di Bernicchi, anche lui entrato in campo da pochi minuti, pareggia i conti ma, quando sembrava che la partita potesse chiudersi sull’1-1, Bocci sigla di testa indisturbato il gol del vantaggio ospite a due dallo scadere. Finita? Nemmeno per idea perché al 47’ Braccalenti firma il definitivo 2-2.