"Sfida tra Giganti: Haaland vs Salah, Guardiola vs Klopp, Arsenal in agguato"

Sfida tra giganti in Premier: Haaland contro Salah, che vuol dire anche City-Liverpool (ore 13.30), eterno duello tra Guardiola e Klopp. I campioni vengono dal rocambolesco 4-4 col Chelsea, ma è raro che stecchino due gare consecutive, mentre i Reds non li battono in trasferta da sette anni. Vista la classifica corta (5 squadre in tre punti), può approfittarne l’Arsenal impegnato col Brentford (ore 18.30). Si affrontano domani alle 15 le altre due inseguitrici, il Tottenham e il brillante Aston Villa di Zaniolo. Il Chelsea in ripresa giocherà oggi alle 16 in casa del Newcastle, mentre il Manchester United è in visita domani alle 17.30 all’Everton, ultimo per la penalizzazione di 10 punti.