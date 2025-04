Sfide decisive in Prima Categoria: Castelfrettese contro FC Osimo, Ostra ospita Borghetto

A Osimo Stazione di scena la Castelfrettese, prima della classe, contro un Fc Osimo, quinto in classifica. Partita insidiosa anche per la vice capolista Ostra che ospita il Borghetto, sesto. La Labor, in casa contro il Montemarciano, cercherà di rialzare la testa dopo l’esonero di Monaldi, affidandosi a una soluzione interna, con il duo Piccinini-Moreschi. Nel C Argignano sul campo della Real Elpidiense, la Passatempese ospita il Portorecanati.

PRIMA CATEGORIA, 27esima giornata (ore 16). Girone B. Oggi: Pietralacroce-Olimpia Marzocca (ore 14:30), Real Cameranese-Filottranese (ore 14:30), Castelbellino-San Biagio, Castelleonese-Staffolo, FC Osimo-Castelfrettese, Labor-Montemarciano, Ostra-Borghetto, Sampaolese-Borgo Minonna.

Classifica: Castelfrettese 59; Ostra 52; Montemarciano 47; Olimpia Marzocca 46; FC Osimo 43; Borghetto 41; Borgo Minonna 39; Filottranese 34; Real Cameranese 32; Castelleonese 27; Castelbellino 26; Staffolo 24; San Biagio e Pietralacroce 23; Sampaolese 21; Labor 18.

Prossimo turno: Borghetto-Olimpia Marzocca, Borgo Minonna-Real Cameranese, Castelbellino-Sampaolese, Castelfrettese-Pietralacroce, Filottranese-Labor, Montemarciano-Ostra, San Biagio-Castelleonese, Staffolo-FC Osimo.

Girone C. Oggi: Elite Tolentino-Urbis Salvia (ore 14:30), Real Elpidiense-Argignano (ore 14:30), Casette d’Ete-Montemilone Pollenza (ore 15), Belfortese-San Claudio, Camerino-Borgo Mogliano, Castelraimondo-Potenza Picena, Montecosaro-Montecassiano, Passatempese-Portorecanati.

Classifica: Camerino 51; Borgo Mogliano 47; Castelraimondo 41; Potenza Picena 40; Belfortese 39; Montemilone Pollenza, Montecassiano e San Claudio 37; Elite Tolentino 36; Passatempese e Argignano 34; Portorecanati 31; Montecosaro 29; Casette d’Ete 23; Real Elpidiense 22; Urbis Salvia 14.

Prossimo turno: 13/04/2025 Argignano-Elite Tolentino, Belfortese-Real Elpidiense, Borgo Mogliano-Montecosaro, Montemilone Pollenza-Passatempese, Portorecanati-Montecassiano, Potenza Picena-Camerino, San Claudio-Castelraimondo, Urbis Salvia-Casette d’Ete.