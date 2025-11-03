Si è spento a 84 anni l’ex tecnico, tra le altre, di Udinese e Perugia. Addio al pirata Galeone. Maestro di Allegri e Gasp, troppo bravo per una big

Ora che Giovanni Galeone se ne è andato, all’età di ottantaquattro anni, beh, rimane a sospeso a mezz’aria l’interrogativo che forse lo ha accompagnato nel tempo dei ricordi e della memoria: ma cosa avrebbe potuto dare al calcio, non solo italiano!, se avesse avuto in mano un top club, insomma, sì, uno squadrone? Non lo sapremo mai, purtroppo.

Il poeta. Origini napoletane, Galeone si è tirato dietro per tutta l’esistenza quell’aria da finto indolente, quello stile vagamente distaccato dalle preoccupazioni quotidiane, rimosse in nome di una visione quasi poetica dell’esistenza. Era uomo di buone letture, sapeva citare Pasolini e Brecht e un po’ ci marciava, appartenendo ad un ambiente, quello della pedata, non necessariamente attento alle sollecitazioni culturali.

Gasp e Max. Con un tratto da filosofo edonista (accendeva spesso e volentieri una sigaretta, di champagne nella bottiglia ne lasciava poco e piaceva alle donne), Galeone ha trasferito sul calcio un certo disincanto per le cose pratiche. Cioè gli piaceva trasmettere un pensiero al pallone: provando a giocar bene, inseguendo l’utopia dello spettacolo. Non che questo significasse ignorare il risultato: infatti ha vinto campionati di serie B tra Pescara e Perugia, passando per Udine. E ha consegnato agli allievi di campo una eredità persino intellettuale: il Gasp dell’Atalanta, oggi alla Roma, ha perfezionato i suoi insegnamenti. Dí più: Max Allegri, anche lui giocatore a Pescara, ha spesso narrato di sentirsi un discepolo del maestro Galeone (sempre consultato dall’attuale tecnico del Milan nei momenti delle scelte professionali importanti).

Una big no. Eppure, come dicevo all’inizio, a cospetto di un decorosissimo curriculum a Galeone la chiamata di una società da scudetto non è mai arrivata. Raccontano che ci pensò per un attimo Moratti all’Inter e anche Sensi alla Roma, ma i discorsi non si tradussero in contratti. Semplificando, al Gale non fu materialmente offerta l’occasione che invece ebbero suoi colleghi di pensiero come Sacchi e come Zeman. Ma onestamente se ne fece una ragione.

Con Senna. Io l’ho conosciuto un po’ per una ragione totalmente estranea alle cose del football. Tramite conoscenze comuni, Galeone era diventato amico di Senna, il Campionissimo della F1. In compagnia di Ayrton aveva trascorso piacevolissime serate e la tragedia di Imola ’94 gli sottrasse un sodale per conversazioni sul senso della vita, il valore della letteratura, il significato profondo della emozione figlia dello sport. Ma Galeone è sempre rimasto Galeone. Spiazzante e unico. Gli chiesi una volta a quale asso del pallone fosse paragonabile Senna. Lui mi sorprese scomodando un genietto slavo del suo Pescara. "A Sliskovic, che era uno da Pallone d’Oro. Non ho mai visto una mezzala con il suo tocco di palla e non ho mai visto nessuno fare le curve di Montecarlo come le faceva Ayrton".