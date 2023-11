Si gioca alle 20.45. Laverone non ci sarà. Torna Borghetto,. Eleuteri a destra

Anche se si giocherà a Pescara, quella contro il Pineto sarà dunque una trasferta speciale per i tifosi gialloblù. Dopo la grande coreografia mostrata nel derby contro l’Ancona, vogliono dare una sorta di continuità a quel livello di tifo. In tanti si stanno organizzando a raggiungere lo stadio Adriatico. Anche se prendere l’A14 a quell’ora, con i soliti problemi di viabilità, non è così comodo. Stasera si chiuderà la prevendita e per le stime attuali circa 100 fermani dovrebbero arrivare in Abruzzo. I biglietti sono ancora acquistabili sul sito PostoRiservato.it al costo di 13 euro. Invece per quanto riguarda la squadra, si va verso la stessa formazione scesa in campo contro l’Ancona. Fatta eccezione per Lorenzo Laverone, ancora alle prese con la botta presa alla caviglia. Al suo posto ci sarà Alessandro Eleuteri. Per la porta Nicola Borghetto è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito la febbre, e Stefano Protti deve ancora decidere chi tra lui e Alessio Furlanetto scenderà in campo.