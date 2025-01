Si tratta di Fabio Finucci, ultima avventura a Rimini: è stato suggerito da mister Antonioli. La Vigor non può fallire domenica contro l’Isernia. Intanto arriva il nuovo preparatore dei portieri

Questa volta la Vigor non può fallire. La stagione che avrebbe dovuto suggellare la consacrazione dei rossoblu di Senigallia in quarta serie, sta diventando una complicatissima corsa ad ostacoli. Domenica pomeriggio, alle 15, al "Bianchelli" mister Antonioli farà il suo esordio casalingo sulla panchina senigalliese contro l’Isernia, un appuntamento semplice solo sulla carta. Un aiuto dal mercato potrebbe aiutare mister Antonioli? La società non lo ritiene prioritario. Pur rimanendo vigile, il club attenderà il rientro di Gabbianelli per dare un po’ di sostanza ad un centrocampo con tanti problemi. In compenso la new entry arriva nello staff tecnico.

Fabio Finucci, classe 1971, nato ad Alfonsine, è il nuovo preparatore dei portieri al posto del dimissionario Argentati. Per Finucci alcune prime squadre e vari settori giovanili. L’ultima avventura è quella vissuta a Rimini, spiccano poi quelle con San Marino, Sammaurese, DFK Dainava, in Lituania, Isola Liri e Alfonsine. Il nuovo preparatore dei portieri è stato suggerito da mister Antonioli, con il quale non ha mai collaborato direttamente, ma hanno sempre avuto un bel rapporto e stima reciproca. Il primo allenamento di Finucci è andato in scena ieri pomeriggio. Annunciate le novità, la Vigor ha bisogno di ritrovare il suo pubblico visto che il popolo vigorino è una delle pochissime certezze di una stagione molto complicata. A tal proposito la società ha diramato le informazioni utili dedicate ai tifosi per accedere al "Bianchelli". Il servizio di prevendita dei biglietti è scattato ieri pomeriggio e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara.

I tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di via Cattabeni, 41. Gli orari di apertura sono: martedì dalle 9:30 alle 13 e dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. Nella giornata di domenica lo store rimarrà aperto dalle 9:30 alle 13. Il club consiglia di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita, accedendo al servizio è inoltre possibile risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.

Il settore Gradinata sarà dedicato ai tifosi molisani. Il botteghino ospite rimarrà aperto domenica ed i tifosi dell’Isernia potranno acquistare il proprio tagliando al costo di 10 euro, ingresso gratuito per gli Under 12.

Nicolò Scocchera