Si vota il 2 settembre. Elezioni Figc Marche, i candidati. È Sfida tra Panichi e Malascorta

Lunedì 2 settembre, al Palaprometeo "Liano Rossini" di Ancona, alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione, si voterà per il rinnovo del Comitato regionale marchigiano della Federazione italiana giuoco calcio. Nell’assemblea elettiva avranno diritto al voto 411 società. Nel frattempo, ieri pomeriggio (scadenza alle ore 17), è stato l’ultimo giorno per la presentazione delle candidature all’organo elettivo. Nella precedente consultazione elettorale, del 9 gennaio 2021, i 393 votanti per il rinnovo dei vertici del calcio dilettantistico regionale avevano scelto per la carica di presidente del Comitato Ivo Panichi di Ascoli Piceno.

Panichi era stato eletto al primo turno con 204 voti contro i 113 di Angelo Camilletti e i 76 di Paolo Cellini. Una maggioranza netta e che è stata sufficiente per non far scattare il ricorso al ballottaggio. Paolo Cellini era stato in carica come presidente dal 1995 e il 29 novembre del 2016 era stato riconfermato per il quadriennio scaduto il 31 dicembre del 2020. Panichi (81 anni), cavaliere al merito della Repubblica italiana prima di diventare presidente della Figc Marche, era stato (dal 2010) vicepresidente vicario del Comitato regionale con ruoli organizzativi importanti e si candida quest’anno per la conferma al vertice del calcio marchigiano. Il suo sfidante in questa tornata elettorale sarà Gustavo Malascorta (64 anni), ex dirigente dell’Associazione italiana arbitri ed ex sottoufficiale della squadra mobile, che nell’ultimo quadriennio è stato vicepresidente della Figc Marche, guidata proprio da Panichi.

Questi i due schieramenti. Candidato a presidente Ivo Panichi sostenuto dai candidati consiglieri: Giancarlo Arriva, Francesco Battistini, Marta Bitti (calcio femminile), Marco Capretti (calcio a 5), Andrea Colò, Luciano Diomedi, Mosè Mughetti, Euro Salvoni, Augusto Scarpini, Giammario Schippa. Candidati delegati assembleari: Paolo Boiani, Luigi Cocchi, Massimo Formentini, Luca Modesti, Roberto Pace, Nicola Pascucci, Matteo Ricciardi, Giuseppe Vitali. Candidati revisori dei conti: Roberta Belletti, Mirco Cerasa, Mariano Cesari.

Candidato a presidente Gustavo Malascorta, sostenuto dai candidati consiglieri: Gianluca Biondi, Giorgio Bottacchiari, Urbano Cotichella, Romano Cremonesi, Valentino Mandolini, Maurizio Paruccini, Paola Pippa, Vitaliano Silveri, Anna Aria Mancinelli (consigliere con delega calcio a 11 femminile). Delegati assembleari: Carlo Briganti, Andrea Capodaglio, Mila Della Dora, Francesco Livi, David Urbinati. Candidato a revisore dei conti: Francesco Baietta.

Amedeo Pisciolini