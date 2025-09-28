Signa-Figline da brividi. Grassina, test Baldaccio

La terza giornata del campionato di Eccellenza si preannuncia elettrizzante e particolarmente interessante con delle sfide davvero imperdibili che non faranno mancare l’adrenalina. Queste le gare odierne in programma alle ore 15.

Girone A

Sestese-Zenith Prato (arbitro: Foresi di Livorno). Per questo big-match in programma al "Torrini", la squadra di Polloni si presenta al completo per puntare alla prima vittoria stagionale.

Girone B

Antella-Lastrigiana (arbitro: Masciandaro di Collegno). Galvanizzata dall’importante vittoria in trasferta contro la Sangiovannese, l’Antella priva ancora di Prati, confida su Chiaramonti, Palaj, Keqi e Gjana. La Lastrigiana ha solo il dubbio di Bianchi, condizioni da valutare.

Lanciotto Campi-Rondinella (arbitro: Cristofori di Finale Emilia). Motivato dall’arrivo della corazzata Rondinella che recupera Massai, il Lanciotto si presenta al completo, deciso a dare battaglia a una buona squadra per cancellare lo zero in classifica.

Castiglionese-Affrico (arbitro: Marchi di Siena). Con gli arrivi del centrocampista Giulio Mazzanti (’92) e dell’attaccante Matteo Mazzoni (’93), entrambi svincolati dal Grassina, l’Affrico affronta questa non facile trasferta privo solo di Rocchini. Padroni di casa senza Scichilone.

Grassina-Baldaccio Bruni (arbitro: Rinaldi di Empoli). Sulle ali dell’entusiasmo per la strepitosa vittoria di Monte San Savino, al "Pazzagli" il Grassina ospita la Baldaccio Bruni ancora privo degli infortunati Travagli, Caschetto, D’Alessandro e Rossi Lottini.

Signa-Figline 1965 (arbitro: Boeddu di Prato). Al "Bisenzio" si profila una sfida interessante con il Signa intenzionato a tornare in carreggiata contando nei recuperi di Giuliani e i fratelli Lorenzo e Pietro Tempesti. Nel Figline, rientra Hagbe dalla squalifica, mentre Baragli è ancora fermo ai box per infortunio.

G. Puleri