Europei Under 21, stasera Slovacchia-Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Trnava (Slovacchia), 14 giugno 2025 – Reduce dal successo per 1-0 sulla Romania, l’Italia Under 21 è pronta a tornare in campo per affrontare alle ore 21 (diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play), la Slovacchia padrona di casa nel secondo impegno degli Europei di categoria. Venticinque anni dopo, gli azzurrini si ritrovano così di fronte ai pari età della Slovacchia, stavolta in quel di Trnava (nel 2000 il teatro della sfida fu lo stadio di Bratislava), con l’obiettivo di mettere a segno un secondo successo di fila all’inizio dell’Europeo, traguardo che l’Italia non raggiunge dal 2013 e che permetterebbe ai ragazzi di mister Nunziata di fare un importante balzo nella classifica del girone A: “Secondo me la Slovacchia è una squadra forte – ha esordito il CT Nunziata nella conferenza stampa della vigilia – e per noi sarà una gara dura perché i nostri avversari hanno giocatori di qualità, ottimi principi di gioco. La Slovacchia avrà poi dalla sua la spinta del pubblico di casa e avrà la necessità di vincere a tutti i costi dopo il ko contro la Spagna all’esordio. Sia per noi che per loro sarà dura, ma quando si arriva ad un Europeo non ci sono mai partite da considerare facili. Sono tutte difficili. Abbiamo visto anche l’Olanda che ha pareggiato 2-2 contro la Finlandia. Ai ragazzi dico che per noi è importante avere ben in mente il nostro obiettivo e dare il massimo per raggiungerlo”. L’esordio contro la Romani ha lasciato diversi segnali positivi, ma è mancata un po’ di cattiveria sottoporta, aspetto da migliorare al più presto: “L’intensità che abbiamo messo in campo mi è piaciuta così come l’aver giocato di squadra, ma abbiamo commesso nel finale un errore che potevamo pagare a caro prezzo. Bisogna chiudere prima partita, altrimenti è inevitabile soffrire”.

Le possibili scelte del CT azzurro

Il CT azzurro Carmine Nunziata dovrebbe affidarsi ancora all’ormai collaudato 4-3-2-1, confermando tutto il pacchetto arretrato che è partito titolare contro la Romania, formato dal portiere Desplanches e dalla linea a quattro difesa composta da Zanotti, Ghilardi, Pirola, e Ruggeri. Non è esclusa però la possibilità di vedere dal primo minuto sia Coppola in difesa che Fabbian in una mediana a tre al fianco di Ndour e Prati. In attacco, invece, ci dovrebbe essere ancora Gnonto, supportato dai due trequartisti Baldanzi e Koleosho. La Slovacchia di Kentos dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3: Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek dovrebbero essere i quattro difensori a protezione del portiere Belko. Rigo, Neblya e Suslov – visto nelle ultime due stagioni al Verona – dovrebbero formare il trio di centrocampo, mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Marcelli, Holly, e Sauer. Orari e dove vedere la gara: la partita Slovacchia-Italia, valida per il secondo turno della fase a gironi degli Europei Under 21, sarà trasmessa sabato 14 giugno alle ore 21 in esclusiva su Rai 2 e in streaming su sito Rai e app Rai Play.

Probabili formazioni:

Slovacchia (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer. Ct: Kentos. Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct: Nunziata.