Sorpresa, la Vis "saggia" i campi del V Park. Ore decisive per riportare Tavernaro in città

Non è una scelta definitiva, si resta in attesa degli ultimi dettagli, però è una piacevole novità. La Vis ha potuto mettere piede per qualche ora nel nuovissimo centro sportivo di Villa Fastiggi, sul sintetico. Lo ha fatto ieri pomeriggio, nella settimana che precede una delle partite più attese dell’anno, quella con il Rimini in programma venerdì alle 21 al "Benelli". Stellone ha portato i suoi al "V Park" nella seconda parte del pomeriggio, e in poco tempo si sono radunati tifosi incuriositi per la novità, che si sono dovuti accontentare di restare all’esterno in attesa dell’agibilità delle tribuna. Però questa resta una piacevole novità perché finalmente questo avveniristico centro sportivo dotato di ogni comfort e degno di un club di categoria superiore, finalmente ha potuto ospitare una seduta di allenamento. La scelta del club resta comunque quella del basso profilo, in attesa della inaugurazione e della definitiva scelta di lavorare nei nuovi campi. Questo è insomma un periodo di rodaggio, la squadra si alternerà tra Villa Fastiggi e lo stadio Benelli, ma sempre con una prerogativa: porte chiuse. L’intenzione di Stellone è quella di blindare la squadra, concentrarsi al massimo su lavoro ed evitare di dare vantaggi ad un avversario, il Rimini, che nonostante la crisi societaria resta una squadra ostica che in campo vuole dimostrare come, nonostante i guai, la professionalità e l’attaccamento ai colori siano al top e niente affatto intaccati da fattori esterni.

Per Pesaro ci sono comunque buone notizie perché Stellone dovrebbe recuperare vari infortunati e ieri sia Ascione che Ferrari si sono riuniti al gruppo, così come Giovannini che era stato colpito da attacco febbrile assieme a Pucciarelli prima della partita con il Pineto. E inoltre torneranno a disposizione gli squalificati Nicastro e Di Paola. Insomma il tecnico avrà a disposizione più soluzioni da adottare nel corso della partita.

Mercato. La giornata di ieri è trascorsa senza alcun annuncio ufficiale, ma il diesse Menga sta lavorando alacremente per il ritorno a Pesaro di Tavernaro, un giocatore che Stellone giudica fondamentale, perché versatile ed esperto nonostante la giovane età. Tavernaro domenica è andato in panchina con il Venezia, nella gara che i lagunari hanno vinto per 2-1 con il quotatissimo Bari tra i favoriti per salire in A, anche se non ha fatto il suo ingresso in campo. Gode della considerazione di mister Stroppa, ma la Vis proverà a riportarlo a casa almeno per una stagione nelle prossime ore, forse oggi stesso.

Anticipo. Per la concomitanza con le prossime elezioni politiche, e per consentire la presenza di un adeguato numero di forze dell’ordine, la partita in casa con il Gubbio di sabato 27 settembre sarà anticipata a venerdì 26, probabilmente alle 21.