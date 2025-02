Sorteggi Champions, Europa League e Conference: orari, dove vederli e come funzionano

Nyon, 21 febbraio 2025 - Conclusi gli spareggi delle competizioni europee, è il momento di passare alla fase a eliminazione diretta. Le formazioni che partecipano a Champions League, Europa League e Conference League si apprestano a conoscere il loro cammino nella fase ad eliminazione diretta. Nella massima manifestazione internazionale sono rimaste in corsa per la vittoria finale Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Borussia Dortmund, Bruges, Feyenoord, Inter, Lille, Liverpool, PSG, Psv Eindhoven, Real Madrid.

Come funziona il sorteggio

Ma come funziona il sorteggio degli ottavi di finale? Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione al termine della prima fase per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le società di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi. Per il sorteggio vengono preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegna il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto. Viene estratta un pallina dall'urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L'altra testa di serie viene quindi estratta, mostrata e posizionata nel posto riservato sul lato blu del tabellone (vedere sopra). La procedura viene ripetuta con le restanti teste di serie.

Gli accoppiamenti in Champions League

Liverpool - Psg o Benfica Barcellona - Psg o Benfica Arsenal - Psv o Feyenoord Inter - Psv o Feyenoord Atletico Madrid - Real Madrid o Bayern Monaco Bayern Leverkusen - Real Madrid o Bayern Monaco Lille - Bruges o Borussia Dortmund Aston Villa - Bruges o Borussia Dortmund

Gli accoppiamenti in Europa League

Viktoria Plzen - Lazio o Athletic Bodo Glimt - Olympiacos o Rangers Ajax - Eintracht Francoforte o Lione AZ Alkmaar - Manchester United o Tottenham Roma - Athletic o Lazio Fenerbahce - Rangers o Olympiacos Steaua Bucarest - Lione o Eintracht Francoforte Real Sociedad - Tottenham o Manchester United

Gli accoppiamenti in Conference League

Chelsea - Betis Siviglia o Copenaghen Vitoria Guimaraes - Betis Siviglia o Copenaghen Fiorentina - Panathinaikos o Borac Rapid Vienna - Panathinaikos o Borac Djurgarden - Celje o Pafos Lugano - Celje o Pafos Legia Varsavia - Jagiellonia o Molde Cercle Bruges - Jagiellonia o Molde

Orari e dove vedere i sorteggi

I sorteggi vanno in scena oggi, venerdì 21 febbraio. Quello di Champions è fissato alle 12, quello di Europa League alle 13 e quello di Conference League alle 14. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport 24 e Amazon Prime Video (solo quello di Champions), e in streaming su Now, skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport e sul sito della Uefa.

Leggi anche: Serie A, 26esima giornata: probabili formazioni, orari delle gare e dove vederle