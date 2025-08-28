Europa League e Conference League, dove vedere il sorteggio

Roma, 28 agosto 2025 - Dopo quelli per la Champions League, tocca ai sorteggi per stabilire il calendario della fase campionato di Europa League e Conference League, in programma venerdì 29 agosto a partire dalle 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Una delle novità valide da quest'anno riguarda la cerimonia, per la prima volta unica per le due competizioni: si partirà con il sorteggio per l'Europa League, competizione in cui l'Italia ha qualificato Roma e Bologna, e si passerà alla Conference League, che sponda azzurra vedrà di scena la Fiorentina. Resta invece immutato il format, che per il secondo anno consecutivo proporrà una League Phase, seguita dai playoff.

Come funziona il sorteggio di Europa League e Conference League

Un'altra novità riguarda la modalità del sorteggio: via le iconiche palline fisiche e spazio a un software che genererà in un istante gli accoppiamenti. A sorteggio completato, saranno svelati gli abbinamenti e le squadre che giocheranno in casa o in trasferta, partendo dalla prima fascia. Alla fine della cerimonia, ogni squadra conoscerà tutti i suoi avversari e le relative sedi delle partite, ma il calendario con le date e gli orari sarà reso noto entro il 31 agosto. Partendo dall'Europa League, competizione vinta lo scorso anno dal Tottenham, le squadre che accedono alla League Phase sono 36, come per la Conference League: in entrambe le competizioni le fasce saranno quattro. Ogni squadra sarà accoppiata con due avversarie da ciascuna delle quattro fasce, con una gara in casa e una trasferta, con la regola confermata che formazioni della stessa federazione non potranno incontrarsi nella prima fase del torneo. Per quanto riguarda l'Europa League, in cui la Roma sarà inserita nella prima fascia e il Bologna nella quarta, la League Phase comincerà il 24 settembre 2025 e terminerà il 29 gennaio 2026, con la finale in programma a Istanbul il 20 maggio 2026. L'inizio della League Phase della Conference League, nella quale la Fiorentina, superato lo scoglio Polissya Zhytomyr, partirà dalla prima fascia, è invece fissato per il 2 ottobre 2025, con l'ultima il 18 dicembre 2025 prima della finale, in programma il 27 maggio 2026 a Lipsia.

Dove vedere il sorteggio di Europa League e Conference League in tv e in streaming

Il sorteggio della League Phase di Europa League e Conference League sarà visibile a partire dalle 13 in due modalità: gratis sul sito o sull'app della Uefa, con commento in inglese, oppure sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport, emittente che trasmetterà l'evento anche su Sky Sport 24 (canale 200), con lo streaming disponibile sui dispositivi Sky Go e NOW.

