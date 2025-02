Spagna, calciatrice tocca le parti intime di un’avversaria nel derby di Barcellona. Le polemiche

Roma, 10 febbraio 2025 - Accesa discussione in Spagna per il caso di Mapi Leon, calciatrice del Barcellona femminile che ha toccato le parti intime dell'avversaria Daniela Caracas, dell'Espanyol, durante il derby.

Il match della Liga F è stato vinto dalle blaugrana per 0-2 con i gol di Graham Hansen e Salma Paralluelo. Ma tutti parlano dello scontro al 15° minuto della partita. I video postati sui social sono abbastanza chiari, la Leon si avvicina alla Caracas per ricevere un cross, la seconda la respinge e la giocatrice del Barça le tocca le parti intime affermando, secondo i media spagnoli "tienes un pene?" (Hai il pene?), l'avversaria non si scompone e le due iniziano a strattonarsi perché intanto stava arrivando il pallone.

L'Espanyol ha offerto aiuto legale alla sua giocatrice colombiana se decidesse di sporgere denuncia contro la molestia, cosa non ancora successa. "Dal RCD Espanyol de Barcelona, ​​vogliamo esprimere il nostro totale sdegno e la nostra condanna per gli eventi accaduti domenica scorsa, durante il derby giocato al CE Dani Jarque tra RCD Espanyol e FC Barcelona. Si tratta di un'azione che consideriamo inaccettabile e che non deve passare inosservata.... Sebbene Caracas non fosse in grado di reagire in quel momento a causa della situazione, in seguito, quando si è resa conto di quanto accaduto e della gravità del gesto, ha scelto di non reagire con rabbia per evitare sanzioni disciplinari e danni alla squadra", ha sottolineato l'Espanyol.

Sui social oltre a fare la sua comparsa il video dell'accaduto ci sono state diverse reazioni, c'è chi ha preso le parti della Leon attaccando la Caracas e viceversa. Il Barcellona ha cancellato la foto della sua calciatrice dall'account X della squadra femminile proprio a causa dei tanti commenti e insulti.