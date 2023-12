Spagna-Italia 2-3, le azzurre Giacinti, Cambiaghi e Linari firmano l’impresa

Roma, 2 dicembre 2023 – Le azzurre si gustano fredda la rivincita con le Furie rosse, battute 3-2 al termine di una partita mozzafiato. Bella vittoria in chiave Nations League per le ragazze del ct Soncin che agganciano così il secondo posto in classifica a sette punti, condiviso con la Svezia che martedì prossimo affronterà le spagnole (prime con 12 punti nel gruppo A4), mentre l'Italia, martedì 5 novembre, se la vedrà con la Svizzera (ultima a 3 punti), che oggi ha battuto 1-0 le svedesi.

Insomma una bella spinta in chiave classifica e passaggio, che permette alle ragazze della Nazionale di dormire sonni più tranquilli. Seppur lottata la gara d’andata fu sfavorevole alle azzurre, sconfitte da un gol della calciatrice Jenni Hermoso, tornata a vestire la maglia della Nazionale dopo il caso Rubiales.

La cronaca della partita

La Spagna è passata per prima in vantaggio con Athenea al 12', su assist di Bonmatì - vincitrice del Pallone d'Oro lo scorso ottobre - ma è stata raggiunta al primo minuto della ripresa da Giacinti. Al 12' Cambiaghi ha portato in vantaggio l'Italia ed al 19' Linari ha realizzato il 3-1. Esther Gonzalez al 31' riavvicina la Spagna, ma il forcing delle padrone di casa è ben controllato dalle azzurre che portano a casa una vittoria prestigiosa, oltre che importante per la classifica.

Spagna-Italia, il tabellino

SPAGNA (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes (23′ st Andres), Aleixandri, Carmona; Bonmati (1′ st Gonzalez), Abelleira, Hermoso; del Castillo (1′ st Garcia), Paralluelo, Caldentey. Allenatore: Vazquez

ITALIA (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo (46′ st Salvai), Lenzini, Linari, Boattin; Bergamaschi, Giugliano (26′ st Galli), Caruso, Cambiaghi (46′ st Piemonte); Dragoni (10′ st Catena); Giacinti (10′ st Cantore).

Allenatore: Soncin

Reti: 12′ pt del Castillo, 1′ st Giacinti, 12′ st Cambiaghi, 19′ st Linari, 31′ st Gonzalez

Ammoniti: Ivana Andres, Lucia Garcia