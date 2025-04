SPAL domina Gubbio 3-0: vittoria netta nella regular season

SPAL 3 GUBBIO 0

SPAL (3-5-2): Galeotti; Zammarini, Arena, Bruscagin; Calapai, Paghera (st 23’ Bassoli), Awua, Spini (st 36’ El Kaddouri), Ntenda (st 36’ Rao); Molina (st 23’ Antenucci), Parigini (st 12’ D’Orazio). A disp. Meneghetti, Zenti, Karlsson, Radrezza, Haoudi, Fiordaliso, Nador, Bidaoui, Nina. All. Baldini

GUBBIO (4-3-3): Bolletta; Tozzuolo, Rocchi, Signorini, D’Avino (st 33’ Rovaglia); Faggi (st 15’ Proietti), Rosaia (st 15’ Tommasini), Corsinelli; Spina (st 21’ Maisto), D’Ursi, Di Massimo (st 21’ David). A disp. Venturi, Tentardini, Stramaccioni, Zallu, Iaccarino. All. Fontana

Arbitro: Mucera di Palermo (Franco-Marchese)

Marcatori: pt 31’ Arena, st 2’ Parigini, 18’ D’Orazio

NOTE: corner 4-9; ammoniti: Paghera; recupero: pt 1’; st 3’.

GUBBIO – Si chiude con una sconfitta per 3-0 la regular season del Gubbio. A Ferrara c’è poca storia: il Gubbio approccia bene ma poi si scioglie. Dopo due tentativi di Di Massimo, controllati da Galeotti, almeno a livello di occasioni è quasi un monologo degli spallini: il colpo di testa di Parigini e il mancino di Spini, senza fortuna, sono il preludio al gol del vantaggio che arriva al 31°: Awua crossa dalla destra, Molina a centro area devia ma Bolletta è reattivo a dire di no, sul tapin il più veloce è Arena che in acrobazia sigla l’1-0. Il Gubbio non riesce a reagire e anzi, prima dell’intervallo rischia di subire il raddoppio con il destro ravvicinato di Spini che trova ancora Bolletta.

Il gol del 2-0 è rimandato però solo di qualche minuto: passano due giri di lancette nel corso del secondo tempo e Parigini, dopo aver ricevuto da Molina, si allarga e calcia ad incrociare con il mancino senza lasciare scampo all’estremo difensore rossoblù. Qui gli uomini di Fontana hanno un sussulto: al 52° ci prova D’Ursi e tre minuti dopo Corsinelli ma nessuno dei due trova la porta, poi al 62° Di Massimo imbecca Tommasini che incorna a rete, ma l’arbitro Mucera annulla tutto per fallo del n° 9 su Bruscagin. Dopo l’illusione del 2-1 il Gubbio subisce il 3-0. D’Orazio sguscia a sinistra e crossa al centro dove s’inserisce Spini che ringrazia una approssimativa difesa rossoblù e infila Bolletta per la terza volta. Da qui in poi è pura gestione, senza particolari emozioni. Il Gubbio chiude a 48 punti il suo campionato: domenica 4 il primo turno dei playoff sul campo dell’Arezzo.

Federico Minelli