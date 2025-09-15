A volte però la squadra tende ad abbassarsi troppo. Piano partita del tecnico rispettato. La difesa è il dato più confortante

La Spal si sblocca anche in casa e infila la seconda vittoria di fila nel campionato di Eccellenza, riuscendo per la terza gara di seguito - dato molto importante - a non incassare gol e a lasciare pochissime occasioni all’avversario di turno. Il successo è netto, e fila anche via liscio, con due reti nei primi 23’ e poi col minimo di rischi. Diverse prestazioni individuali sono apparse in crescita, anche. Sono tutte note positive, di cui c’era gran bisogno nell’ambiente. Di qui a dire che la Spal è perfetta e ha disputato una grande partita, ovviamente ce ne passa.

Nella seconda parte dei due tempi la squadra è mancata nel possesso palla, nel fraseggio di centrocampo che consente di spezzare la manovra del Massa e di mantenere il comando delle operazioni. Si è abbassata troppo cedendo il pallino. Di sicuro inciderà anche una condizione non perfetta, forse il desiderio di non sprecare energie in eccesso limitandosi a contenere e ripartire, come contro il Massa Lombarda è riuscito.

Di Benedetto l’ha poi spiegata meglio: aveva studiato l’avversario, e osservando che ama tenere la difesa alta, aveva chiesto verticalizzazioni veloci. Così sono arrivati i due gol, quindi il piano partita è stato felicemente rispettato. Poi la squadra l’ha preso troppo in parola ed è un po’ mancata la gestione del vantaggio, il palleggio che fa salire la squadra pian piano e spezza il ritmo agli avversari. L’allenatore peraltro ne è consapevole e quindi non c’è da allarmarsi: in mezzo due centrocampisti su tre, Malivojevic e Ricci, hanno piedi raffinati, quindi col migliorare della condizione fisica generale si può pensare che anche l’intensità delle prestazioni salga. Un centravanti puro aiuterebbe molto nella cucitura della manovra, oltre che sotto porta, ma l’argomento è ormai abusato, e non si può che attendere che anche questa situazione si sblocchi. La tenuta della retroguardia è al momento il dato più confortante. Fino a che davanti si riesce a creare un certo numero di palle gol e a trasformarle, le spalle coperte sono di grande aiuto (nella foto, il portiere Giacomel).

Iglio e Mazzali, i due terzini, sembrano in buon progresso di forma atletica, Dall’Ara è leader ruvido ed efficace del reparto, e al suo fianco si sta bene anche incastonando Mambelli. La copertura degli altri due reparti funziona, con gli esterni che rientrano a dar manforte ai terzini, e tutta la squadra in fase di non possesso fa bene il suo.