Abbonamenti, la Spal apre a donne e over 65

Le critiche dei tifosi producono gli effetti sperati sulla campagna abbonamenti, inducendo la nuova Spal a modificare in maniera sensibile il prezzo della tessera per alcune categorie. Nella fattispecie donne e Over 65, che potranno contare sulla riduzione che nel prospetto iniziale non era prevista. Un ripensamento apprezzabile e tutt’altro che scontato, accolto positivamente dal popolo biancazzurro, che a partire da domani potrà iniziare ad abbonarsi per il campionato di Eccellenza.

"Nell’ambito del piano abbonamenti per la stagione in corso, la società ha previsto ulteriori formule di agevolazione dedicate a specifiche categorie di pubblico, al fine di rendere l’accesso ancora più inclusivo e partecipato – recita la nota diffusa dall’Ars et Labor –. In particolare, oltre alle riduzioni già comunicate, sono previste condizioni agevolate per Over 65, donne, Under 12 e disabili. Over 65, con una tariffa dedicata pensata per favorire la presenza allo stadio di un pubblico maturo e appassionato. Donne, con una riduzione specifica finalizzata a incoraggiare la partecipazione femminile e valorizzare il ruolo centrale delle tifose. Under 12, con una riduzione pensata per incentivare i piccoli tifosi a partecipare alle partite casalinghe con i loro familiari e tifare i loro beniamini. Per i disabili, la società informa che, al fine di favorire la più ampia partecipazione è prevista una riduzione sul prezzo dell’abbonamento riservata alle persone con disabilità. Tali riduzioni si inseriscono nel quadro generale degli abbonamenti già pubblicato, mantenendone criteri e impostazione, e saranno valide per l’intera durata della campagna abbonamenti. Con queste integrazioni, la società conferma l’impegno a promuovere la più ampia partecipazione, valorizzando tutte le componenti della tifoseria".

Per quanto riguarda il settore ospiti invece si è deciso di virare dalla tribuna Bianca dispari alla curva Est che quindi aprirà i battenti per le tifoserie avversarie. La campagna abbonamenti si articolerà in due fasi distinte. La prima prenderà il via domani alle 16 e sarà attiva fino a sabato 30 agosto. La seconda fase invece scatterà martedì 2 settembre e proseguirà fino a sabato 13 settembre.

Ecco i prezzi degli abbonamenti nei vari settori nella prima fase. Curva Ovest: intero 135 euro, donne 100 euro, Over 65 95 euro, disabili 90 euro, Under 12 50 euro; tribuna Azzurra: intero 200 euro, donne 185 euro, Over 65 175 euro, disabili 150 euro, Under 12 50 euro; tribuna Blu: intero 275 euro, donne 240 euro, Over 65 230 euro, disabili 220 euro, Under 12 50 euro; tribuna Vip: intero 880 euro, Under 12 440 euro. La tribuna Bianca non sarà in vendita per la campagna abbonamenti, e una eventuale apertura al pubblico per le partite di campionato sarà comunicata successivamente.

Sarà possibile sottoscrivere le tessere online sul sito www.etes.it, presso l’Angolo della Fortuna (viale Krasnodar 3), le rivendite autorizzate e la sede del club in via Copparo 142 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12.