Accademia Spal chiude la stagione di serie C femminile contro Venezia 1985

Dopo nove mesi palpitanti e carichi di emozioni, domani alle 15,30 a Vigarano Mainarda contro il Venezia 1985 l’Accademia Spal terminerà il campionato di serie C femminile. È la stagione migliore della storia del movimento in rosa da quando il club di via Copparo ha intrapreso questa avventura. Del resto, mai era accaduto che la prima squadra femminile biancazzurra arrivasse così in alto in classifica. Il quinto posto è già in cassaforte da alcune giornate, ma la squadra di Leo Rossi sogna di scalare un’altra posizione proprio all’ultimo respiro.

Non dipende soltanto dall’Accademia Spal, ma vale la pena provarci. Nello specifico, alle biancazzurre servirebbe una vittoria contro il Venezia 1985 e la contemporanea sconfitta del Vicenza contro il Venezia, che ha già vinto il campionato. Se si verificasse questa ipotesi, l’Accademia Spal aggancerebbe il Vicenza al quarto posto a quota 51 punti.

La stagione delle ragazze di Leo Rossi, che hanno il secondo miglior attacco del girone dopo la capolista Venezia, è comunque da considerarsi più che mai soddisfacente. L’Accademia Spal ha infatti vinto oltre la metà delle partite disputate (14 su 27), pareggiandone sei e perdendone sette. Come detto, il numero dei gol segnati è impressionante: 64. Sono 34 invece le reti al passivo. È un movimento che continua a crescere quello femminile, da coltivare anno dopo anno con la passione e l’entusiasmo che animano gente come Mauro Rotondi e i suoi collaboratori.

Per chi vuole sostenere e salutare l’Accademia Spal nell’ultima giornata di campionato quindi l’appuntamento è fissato per domani alle 15,30 a Vigarano Mainarda.

Per quanto riguarda il vivaio femminile invece oggi alle 15 a Gambettola (provincia di Forlì-Cesena) la selezione spallina Under 17 sarà impegnata nel Trofeo Adriatic Women’s.

