Al momento la posizione di Colucci non è in discussione, vista la costante emergenza. Oggi la ripresa, Rabbi da valutare

Dopo la gara di Carrara, mister Colucci (nella foto) ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà gli allenamenti oggi. Naturalmente a porte chiuse al centro sportivo di via Copparo. Chi si aspettava che l’allenatore fosse messo in discussione si è sbagliato, perché la società biancazzurra ha confermato la fiducia al tecnico pugliese, al quale viene concessa l’attenuante di essere costretto a lavorare in una situazione di costante emergenza.

Almeno per il momento quindi Colucci non è in bilico, anche se è chiaro che non si può certo pensare di proseguire con questo trend.

Tornando alla squadra, alla ripresa degli allenamenti saranno valutate le condizioni di Rabbi, prevedibilmente il prossimo giocatore destinato ad uscire dall’infermeria.

Inoltre, si attende il rientro a Ferrara di Peda che sabato prossimo al Mazza con l’Ancona tornerà sicuramente a disposizione dopo gli impegni con la Nazionale polacca.

