Ancora il dirigente sul mercato: "Cesario? Era troppo indietro». "Conosco molto bene questa rosa. La punta? Arriverà quella giusta»

Non ha segreti l’attuale rosa biancazzurra per il nuovo direttore Federico, che è stato protagonista nella sua formazione sin da fine luglio. E sulle necessità di eventuali rinforzi ha le idee chiare: "Ho partecipato fattivamente dal primo secondo nella scelta di ogni singolo calciatore e nella scelta anche dell’allenatore, che conoscevamo bene e sapevamo quella che è la sua filosofia. Non è stata una scelta dettata dal caso la sua. Su ogni ragazzo abbiamo fatto una selezione durissima seppur veloce e si è arrivati a mettere insieme ventiquattro ragazzi con un’idea ben precisa, condividendo ogni scelta con l’allenatore. La proprietà non ci fa mancare nulla, ci ha dato piena disponibilità anche sul mercato, non ci sono stati paletti, ma si è soltanto detto di fare con calma quello che bisogna fare, con logica e senza avere la fretta che spesso è cattiva consigliera".

L’attaccante potrà arrivare prima della riapertura del mercato? "Il trenta settembre nei dilettanti è una data non reale. O meglio, sì, c’è la chiusura del mercato, ma in pratica con le risoluzioni di contratto il mercato è aperto fino al trenta marzo. Quindi chi vuole in questo momento può andare dalla società, chiedere la risoluzione e il giorno dopo può già giocare con la nuova squadra. Non si possono fare più di due trasferimenti però. L’attaccante arriverà nel momento in cui riterremo di aver trovato quello giusto per noi. Ora stiamo anche valutando i giocatori che abbiamo in rosa e che nelle loro corde hanno più di cento gol, ma in serie D, non in Eccellenza. Parlo di Gaetani, Carbonaro, Cozzari e di tutti i ragazzi dell’attacco. Ancora devono dimostrare il proprio valore, quindi si farà quello che è giusto fare ma l’importante sarà arrivare all’attaccante giusto. E non solo quello, non è detto che magari tra cinque o sei giornate non si debba integrare l’organico in qualche altro ruolo o anche che non si possa procedere con qualche uscita".

Cesario è stato motivo di discussione visto il suo non tesseramento? "No assolutamente. L’ho avuto io in rosa l’anno scorso ed avevo discusso con la proprietà che voleva cederlo ai primi di settembre. Poi ha fatto ventiquattro gol. Cesario è arrivato qui perché avevo io con lui un rapporto diretto. L’abbiamo fatto salire su e allenare con noi per vedere a che punto fosse con la condizione, il problema è che purtroppo era troppo indietro e non potevamo permetterci di prendere un attaccante a mezzo servizio, cosa che non bisogna assolutamente mai fare. Sapevamo il suo quadro clinico, pensavamo fosse molto più avanti, abbiamo provato e l’abbiamo sostenuto tenendolo con noi, ma abbiamo capito che non era possibile cavalcare l’idea di tesserarlo".

Beatrice Bergamini