Apertura straordinaria della biglietteria al Centro Fabbri questa mattina, per limitare le code ai botteghini. Tesserati in tempo utile i fratelli Chazarreta. Marcos è un difensore, Juan Cruz attaccante

La Spal nelle mani di Juan Martin Molinari ha subito portato i tifosi biancazzurri a immaginare una squadra impreziosita da qualche giocatore argentino. In effetti, un paio ne sono arrivati proprio nelle ultime ore, nella fattispecie i fratelli Marcos e Juan Cruz Chazarreta, che dopo aver svolto il precampionato con l’Ars et Labor hanno convinto mister Di Benedetto e il direttore sportivo Antenucci a procedere col tesseramento.

Entrambi gli atleti si stanno allenando regolarmente con la squadra e saranno a disposizione già domani contro il Fratta Terme.

Marcos Chazarreta è un difensore centrale classe 2003 che può anche agire nel ruolo di terzino. Di passaporto argentino-croato, ha effettuato la trafila nel settore giovanile del Racing Club, mentre nell’ultima stagione è stato protagonista in Spagna con la maglia dell’Ibarra e in biancazzurro indosserà la maglia numero 5.

Juan Cruz Chazarreta (maglia numero 19) invece è nato due anni prima, nel 2001. È un attaccante esterno mancino che ama giocare a piede invertito, quindi partendo dalla fascia destra. Pure lui possiede il doppio passaporto argentino e croato, e arriva a Ferrara dopo le esperienze con Lanus in Argentina, CD Torrijos in Spagna e al Torneo di Viareggio con la maglia dell’Atlantida Junior.

BIGLIETTI.

Il caos di domenica scorsa, con lunghe code ai botteghini prima della gara di Coppa Italia contro il Mesola, ha indotto la società di via Copparo a correre ai ripari predisponendo l’apertura straordinaria della biglietteria del centro sportivo Fabbri stamattina dalle 9 alle 12.

I tagliandi inoltre sono in vendita online su etes.it digitando il nome della partita e presso l’Angolo della Fortuna in viale Krasnodar 31. Il giorno della partita (domani) la biglietteria dello stadio Mazza sarà aperta dalle 14,30 alle 18,15 in corso Piave e dalle 14,30 alle 17,30 in via Cassoli.

Ecco il prezzo dei biglietti. Curva Ovest: intero 10 euro, donne e Over 65 7 euro, Under 12 5 euro; tribuna Azzurra: intero 16 euro, donne e Over 65 12 euro, Under 12 5 euro; tribuna Blu: intero 22 euro, donne e Over 65 16 euro, Under 12 5 euro.

s. m.