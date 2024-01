Assenze pesanti anche per il Perugia in vista di domenica. Rabbi squalificato, salta il ’Curi’

La quinta ammonizione rimediata dall’inizio del campionato è costata a Rabbi (nella foto) un turno di squalifica. L’ex attaccante del Bologna ha giocato titolare le ultime sei gare di campionato, superando di fatto Antenucci nelle gerarchie di mister Colucci. Sul fronte offensivo sono in atto grandi manovre, quindi al momento è difficile prevedere chi guiderà l’attacco della Spal domenica prossima sul campo del Perugia, che invece perderà per squalifica i centrocampisti Iannoni e Santoro. Intanto, ieri la Spal ha ripreso gli allenamenti allo stadio Mazza, dove la squadra ha lavorato a porte aperte. Si sono allenati regolarmente in gruppo Dalmonte, Iglio e Buchel, mentre Contiliano e Tripaldelli hanno effettuato un lavoro a parte ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Allenamento differenziato anche per Saiani e Bertini, quest’ultimo alle prese con una distorsione alla caviglia e quindi in dubbio per la gara del Curi. Tornando agli allenamenti, oggi alle 10,30 e domani alle 14,30 Antenucci e compagni lavoreranno ancora a porte aperte, stavolta al centro sportivo Gibì Fabbri.