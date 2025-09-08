"Attenzione e spirito di sacrificio"

Stefano Di Benedetto può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il clamoroso ko casalingo rimediato col Fratta Terme, la Spal sfodera gli artigli e torna da Santarcangelo di Romagna con tre punti preziosi per la classifica e il morale. "In settimana avevamo lavorato duramente – ricorda l’allenatore dell’Ars et Labor –. Mi interessava che i ragazzi mettessero in campo spirito di sacrificio, organizzazione di gioco e voglia di fare bene. Avevo chiesto la prestazione, ed è arrivata. La squadra era molto dispiaciuta per quello che era avvenuto col Fratta Terme, soprattutto per i tifosi: volevamo riscattarci interpretando la gara nel modo giusto, con aggressività. Sono contento per come abbiamo disputato l’incontro dal primo all’ultimo minuto, con la voglia di portare a casa il risultato. Questa categoria è nuova per tutti, ma ci siamo guardati negli occhi. Le nostre qualità tecniche e tattiche non bastano: l’atteggiamento deve fare la differenza, i ragazzi non vogliono sentirsi dire che non si calano nella realtà. Oggi hanno messo in campo una buona dose di veleno in più e non hanno deluso le aspettative". Mister Di Benedetto elogia i giocatori più esperti e si aspetta un ulteriore salto di qualità dalle mezz’ali, destinate a fare sempre più la differenza.

"Ricci e Carbonaro hanno dato l’esempio: l’età non conta, specialmente in questa categoria – continua il tecnico siciliano –. Hanno una qualità impressionante, la mettono al servizio dei compagni e hanno sfoderato una prestazione importante. Il gol di Malivojevic? La parola giusta è equilibrio: abbiamo iniziato in ritardo, le gambe ancora non girano al massimo. È normale che Cozzari e Malivojevic abbiano bisogno di tempo: abbiamo un sistema di gioco che porterà i centrocampisti a segnare tanti gol, serve solo pazienza, però dobbiamo interpretare le partite sempre in questo modo. L’occasione di Vitucci? Non ho tremato, non mi posso lasciare troppo coinvolgere dalle emozioni durante la gara. L’ho allenato, è una grande giocatore che deve migliorare sotto porta: per fortuna non è stato lucido. La vittoria comunque è meritata, abbiamo preso un palo e una traversa e potevamo chiuderla prima. Di fronte avevamo un’ottima squadra, allenata bene. Sono felice per i ragazzi e per i tifosi che erano numerosi, dovevamo farci perdonare e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. A volte però dobbiamo essere ancora più cattivi".

Stefano Manfredini