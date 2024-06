Basket A2 femminile:. Carolina Valensin torna a giocare a Vigarano

BASKET

Graditissimo ritorno in casa Pallacanestro Vigarano. Dopo l’approdo di Ana Paz e la conferma di Sofia Armillotta, la dirigenza biancorossa annuncia il ritorno di Carolina Valensin. Play/guardia, classe 2000, alta 170 centimetri, la neo giocatrice della Pallacanestro Vigarano è reduce da tre stagioni a Forlì, in Serie B. La carriera di Valensin comincia a San Giovanni Valdarno, sempre in Serie A2, prima della chiamata della Pallacanestro Vigarano nell’estate 2020. Carolina resta a Vigarano, nella massima serie, fino a marzo 2021 (23 partite giocate, poco meno di 4 punti a gara di media), poi il ritorno a San Giovanni Valdarno, dove chiude la stagione 2020/21. Nell’estate 2021 arriva a Forlì, in Serie B, dove recita un ruolo da protagonista. Ora, il ritorno a Vigarano, dove approda maturata e desiderosa di ritagliarsi il giusto spazio.

"Sono molto contenta di ritornare a Vigarano – le parole della neo esterna biancorossa -, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione. La cosa che mi emoziona di più è la possibilità di poter giocare in Serie A2, mettendomi alla prova in questa categoria, dopo molti anni in Serie B. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida, di conoscere lo staff tecnico e le mie compagne di squadra. Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi, di essere a disposizione della squadra al meglio delle mie possibilità: voglio lavorare bene con il gruppo per toglierci il maggior numero possibile di soddisfazioni".

re.fe.