"Bella reazione, ma andava chiusa prima". Di Benedetto: "Siamo indietro, lo sappiamo"

Prima gara ufficiale della stagione anche per il tecnico Stefano Di Benedetto, che a fine gara si ritiene soddisfatto del confronto contro il Mesola: "Sono contento per come è maturata questa vittoria – spiega –. Nel primo tempo abbiamo disputato una buonissima gara, siamo passati in vantaggio e potevamo anche raddoppiare, forse non farlo è stato l’errore. Però la squadra mi è piaciuta molto. Nel secondo, verso il sessantesimo, abbiamo abbassato il baricentro. Bisogna considerare quello che ho detto negli ultimi giorni, e cioè che iniziando in ritardo rispetto agli altri la nostra condizione fisica ancora non è buona. Il Mesola poi ha disputato un buonissimo secondo tempo. Detto questo quindi, sono contento della reazione, quando le forze un po’ erano venute a mancare i ragazzi sono stati bravissimi ed hanno fatto la differenza tutti quelli che sono subentrati. Infatti Mattia Cozzari è stato autore di un bellissimo gol". Una vittoria agguantata a tempo scaduto? "Negli ultimi cinque minuti abbiamo segnato due volte, un gol annullato dall’arbitro e uno valido. Significa che la squadra ha carattere. Certo ancora da lavorare".

Com’è stato trovarsi di fronte a più di tremila spettatori? "Un’emozione incredibile essere al Paolo Mazza. Sinceramente non mi aspettavo per la prima partita di Coppa Italia tutta questa gente, la curva era pienissima e ci ha sostenuto dal primo all’ultimo minuto. La vittoria è merito anche della curva, negli ultimi minuti ci ha trascinato, quando le forze un po’ mancavano. Bisogna avere un po’ di pazienza, sicuramente nel tempo con gli allenamenti e le partite in più sulle gambe la gestione della gara sarà migliore". Quanto avete lavorato sulla fase di finalizzazione? "Il primo gol è stato molto bello, arrivato dopo una verticalizzazione con il taglio di Gaetani che si è presentato a tu per tu col portiere. Ci lavoriamo come lavoriamo su tutte le fasi del gioco, però sicuramente è importante anche capire quando è il momento di verticalizzare, come in occasione del gol. Potevamo farlo anche in diverse altre occasioni, però a volte le gambe non girano. Abbiamo gestito bene la palla ed anche la fase di non possesso".

Oscar Cavallari, tecnico del Mesola, recrimina a fine gara per quel gol arrivato a tempo scaduto. La prova della sua squadra è stata senza dubbio degna di applausi: "Era ormai fatta, il gol del 2-1 della Spal è stato almeno 35 secondi fuori dal tempo di recupero ed è quello che mi lascia l’amaro in bocca. Sicuramente la Spal poteva farci gol in qualsiasi altro momento, ma erano stati dati cinque minuti di recupero, con anche i cambi si andava a sei e l’arbitro aveva avuto per ben due volte l’occasione per terminare la gara. Questo mi lascia l’amaro in bocca, mettetevi nei nostri panni, veniamo al Paolo Mazza a fare una prestazione del genere, prendere gol a gara finita mi delude".

Beatrice Bergamini