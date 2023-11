Bertini, l’uomo dei gol pesanti si conferma. L’ex laziale si candida a un posto da titolare

In una squadra che continua a segnare col contagocce – nove reti in 10 giornate, meno di una di media a partita – i due gol realizzati da Marco Bertini rivestono un peso specifico enorme. Già, perché basta effettuare un rapido calcolo per rendersi conto di dove sarebbe la Spal senza le reti segnate dal centrocampista di proprietà della Lazio contro Juventus Next Gen e Sestri Levante: penultima in classifica con un solo punto di vantaggio sul fanalino Fermana. Peraltro, è curioso annotare i punti in comune tra le due gare, con Bertini che in entrambe le circostanze è entrato dalla panchina per sostituire Carraro, ad Alessandria per infortunio e al Mazza per scelta tecnica. Sia contro i bianconeri che coi liguri il risultato era inchiodato sullo 0-0, nell’ambito di prestazioni più che mai deludenti. Prima al Moccagatta e poi nello stadio di corso Piave però le prodezze del 21enne romano hanno permesso ad Antenucci e compagni di uscire dal campo con tre punti, che non risolvono i problemi della squadra – prima allenata da Di Carlo e ora da Colucci – ma regalano quantomeno un pizzico di serenità in un periodo che più nero non si può.

L’infortunio rimediato da Carraro contro la Juventus Next Gen aveva permesso a Bertini di giocare con continuità per qualche partita. Il 21enne arrivato in prestito dalla Lazio non ha fatto nulla di straordinario, fornendo comunque prestazioni più positive del regista titolare, che da qualche settimana si è ripreso il posto giocando però sempre ben al di sotto della sufficienza. Chissà se il gol determinante firmato col Sestri Levante indurrà mister Colucci a cambiare le gerarchie in cabina di regia: di sicuro Bertini adesso si candida in maniera autorevole ad un ruolo da protagonista nella Spal, che a quanto pare ha trovato un giocatore in grado di risolvere una partita attraverso un calcio di punizione. Un fattore di non poco conto in una squadra che fatica terribilmente a trovare la via del gol. Eppure, Bertini è arrivato a Ferrara negli ultimi giorni di mercato a fari spenti. Il direttore tecnico Fusco lo aveva trattato con la Lazio, che ad un certo punto però sembrava preferisse girarlo al Perugia. L’operazione però non si è concretizzata, e la Spal è riuscita ad assicurarselo a titolo temporaneo (prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto). Pareva un innesto di secondo piano, invece finora è di fatto il giocatore più decisivo di questa prima parte di stagione così al di sotto delle aspettative. Avanti con Carraro o spazio a Bertini? La palla passa a mister Colucci.

Stefano Manfredini