"Bisogna migliorare, ma abbiamo meritato": "Il modulo? Mi piace cambiare a gara in corso"

La Spal ha fatto il suo dovere tra le mura amiche, non ha brillato certamente, ma i tre punti sono arrivati. Si festeggia la vittoria anche nel dopo gara con le parole del tecnico Stefano Di Benedetto: "Ci portiamo a casa questa bella vittoria, è anche un bel risultato l’1-0 perché significa che è stata una partita maschia, difficile, perché non ti regala niente nessuno. Secondo me la squadra ha giocato bene gran parte della gara, dominando l’avversario. Sicuramente c’è da migliorare, la velocità del palleggio, essere più cattivi negli ultimo venticinque metri, essere più cattivi come nell’occasione che abbiamo avuto del raddoppio. Intanto però ci prendiamo questa vittoria e siamo felici".

Ha cambiato completamente modulo all’inizio della gara, per quale motivo? "Nel mio progetto tecnico c’è sempre la possibilità di cambiare modulo, in maniera tale da dare meno riferimenti all’avversario e in base al tipo di partita. Questo è mancato perché avendo iniziato tardi quest’estate, avevamo lavorato solo sul 4-3-3, quindi stiamo lavorando anche su un altro assetto che può tornarci utile. Dopo i primi quindici minuti però mi sono accorto che così perdevamo un uomo per come era venuta la Comacchiese a giocare, quindi siamo tornati al 4-3-3. Una squadra forte deve essere brava a cambiare modulo".

Altra ottima gara di Luca Senigagliesi: "Mi fa piacere che il ragazzo sia apprezzato. Ha fatto una grande prestazione, è un calciatore importante, ci sono tanti giocatori in questa squadra che stanno dando un importante contributo sia in allenamento che in partita. E ancora le qualità di questi giocatori posso assicurarvi che non sono emerse tutte".

Ha schierato davanti Cozzari piuttosto che Carbonaro, è dovuto a ragionamenti sull’avversario? "Carbonaro non è stato bene, quindi ho deciso di alzare e dare un po’ di centimetri davanti avvicinando Gaetani, che come seconda punta sa esprimersi abbastanza bene e l’idea era di mettere nel secondo tempo sia Carbonaro che Gabriele Mazza, perché avevano lavorato bene in coppia e potevano dare un buon contributo. Poi durante la gara ci sono dinamiche che non puoi prevedere, come l’infortunio di Stoskovic o l’affaticamento di Ricci, e magari i cambi non vanno come li hai preparati".

Arriverà un attaccante entro martedì? "Gabriele Mazza e Paolo Carbonaro sono le nostre punte centrali in questo momento, poi vediamo cosa succederà più avanti".

Dispiaciuto per la sconfitta il tecnico della Comacchiese Luigi Candeloro: "Sì, c’è rammarico per il risultato perché non abbiamo sofferto più di tanto. Magari c’è stata supremazia dei padroni di casa, ma noi l’avevamo preparata così, non è che veniamo a Ferrara a giocare allo sbaraglio. Avevamo preparato la gara pensando che la Spal giocasse con un modulo diverso e siamo stati bravissimi perché ci siamo messi a posto subito. Abbiamo preso gol su un rigore che non so se ci fosse o meno, però siamo stati ingenui a dare l’occasione all’arbitro di poter fischiarlo. A parte qualche mischia e il tiro di Senigagliesi che io avevo visto dentro, direi che grosse occasioni non le abbiamo subite".

Beatrice Bergamini