Calcio femminile. L’Accademia ferma la capolista

Al centro sportivo di Vigarano Mainarda un’ottima Accademia Spal blocca la capolista Meran Women ottenendo un pareggio per 1-1 tanto prezioso per la classifica quanto importante per il morale.

Al quarto d’ora l’attaccante Jaszczyszyn si invola verso la porta difesa da Valenti, ma calcia male fallendo il possibile vantaggio. Passano solo due giri di lancette e arriva il gol delle biancazzurre: Hassanaine è lesta a ribadire in rete la respinta della traversa sulla conclusione di Moreira.

Il Meran non ci sta e reagisce con la punizione di Peer disinnescata in angolo da Cazzioli.

Subito prima dell’intervallo le altoatesine trovano il pareggio con Margesin che sul corner di Cattuzzo svetta più in alto di tutti e insacca la sfera alle spalle di Cazzioli.

Nella ripresa ci prova Jaszczyszyn, ma l’intervento provvidenziale di Valenti salva la porta del Meran. In seguito ci provano anche Dal Brun e Orsini, ma il risultato non cambia.