Calcio femminile. Pari dell’Accademia contro Villorba

Un pareggio importante per l’Accademia Spal, che certifica la continuità nei risultati sotto la guida di mister Leo Rossi. L’1-1 finale, frutto delle due reti nella prima frazione. Al 30’, alla prima occasione utile, il Villorba passa in vantaggio: Trevisan, abile a fare perno in area, spedisce un destro imprendibile all’incrocio.

Subita la rete, l’Accademia Spalm si compatta e reagisce. Baldini, dal limite, calcia verso la porta, ma Gava colpisce il pallone con la mano: per il direttore di gara è penalty. Sabia si presenta sul dischetto e con freddezza spiazza Generali, siglando il pareggio.