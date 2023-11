Calcio giovanile. La Primavera cerca punti nella tana del Como. L’under 17 di Pedriali contro il Fiorenzuola

La vittoria sfumata in extremis con l’Albinoleffe ha lasciato un pizzico di rammarico, ma anche tanta voglia di riscatto in casa Spal Primavera, che oggi alle 14,30 fa visita al Como nell’ottava giornata di campionato. La squadra di Grieco al momento è dodicesima con sette punti in altrettanti turni, mentre i lariani sono quinti a quota 12, in zona playoff. Archiviato il successo infrasettimanale sul campo del San Marino Academy, la Spal Under 17 di mister Pedriali cerca il bis contro il Fiorenzuola, lo stesso avversario dell’Under 15 di mister Viviani. L’Under 16 di mister Buriani invece sarà di scena a Vicenza dove proverà a bissare la vittoria ottenuta nell’ultimo turno col Rimini.