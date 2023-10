Calcio giovanile. La Primavera va ko

Passo falso per la Spal Primavera, che perde 2-1 sul campo del Padova. Allo stadio Senza Frontiere si ferma quindi la striscia positiva della squadra di Grieco, che era reduce da due vittorie di fila. Al quarto d’ora, il batti e ribatti in area spallina viene risolto da Toldo che da posizione privilegiata batte Costantini. Antonello in rovesciata sfiora il raddoppio al ventesimo.

La Spal però trova il pareggio con una prodezza di Marrale, che sorprende Rossi direttamente da calcio d’angolo beffandolo sul primo palo. Sul finire del primo tempo però Sega riporta avanti i padroni di casa con un diagonale preciso. Nella ripresa i biancazzurri schiacciano il Padova nella propria metà campo, sfiorando il pari con Deme e Camelio che non inquadrano la porta. A nulla serve il forcing finale dei ragazzi di mister Grieco che si arrendono a testa alta.

SERIE C FEMMINILE. Oggi alle 14,30 a Vigarano Mainarda l’Accademia Spal ospita L’Aquila nell’ottava giornata di campionato. Si tratta di una gara finalmente alla portata delle biancazzurre, che contro la penultima della classe devono tornare alla vittoria.