Calcio giovanile. Lunedì scatta il torneo Mazza. La novità è la categoria Pulcini

Ben 25 società del nostro territorio, per un totale di 78 squadre distribuite in quattro categorie ai nastri di partenza. E’ il programma di un torneo Mazza dai grandi numeri, per l’edizione ormai alle porte. Già, perché la grande novità di quest’anno è rappresentata dai Pulcini, che si aggiungono alle tre categorie che da sempre sono protagoniste nella manifestazione: Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Saranno proprio i Pulcini a dare il via all’edizione numero 40 del torneo Mazza lunedì prossimo. Il giorno successivo toccherà agli Esordienti, mercoledì ai Giovanissimi e giovedì agli Allievi. È stato un lavoro enorme quello effettuato dagli storici organizzatori Mario Ricci e Paolino Marchesini in collaborazione con la Spal, che anche quest’anno metterà a disposizione lo stadio Mazza per le semifinali (28 e 29 maggio) e le finali, con l’ultimo atto fissato il 2 giugno. Saranno 25 squadre di Pulcini, 18 di Esordienti, 18 di Giovanissimi e 17 di Allievi, con la speranza che prossimamente la Spal torni a pescare a piene mani nei settori giovanili del nostro territorio per allestire le rose delle proprie selezioni.