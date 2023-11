Calcio giovanile. Pari beffardo per la Primavera con l’Albinoleffe

Termina con un pareggio beffardo il match tra Spal e Albinoleffe nella settima giornata del campionato Primavera 2. La squadra di Grieco va due volte in vantaggio ma viene sempre ripresa dai bergamaschi, che firmano il 2-2 in pieno recupero. Al quarto d’ora bella discesa sulla fascia di Simonetta che scambia con Carbone che calcia verso la porta a botta sicura trovando il tocco di Kane che sfiora il gol del vantaggio. Dopo mezz’ora di un primo tempo a forti tinte biancazzurre, arriva il filtrante di Carbone per Deme che infila la palla nell’angolino basso dalla parte opposta del portiere per il vantaggio spallino. Sul finire della prima frazione, controffensiva dell’Albinoleffe con Bettoni che viene atterrato in area da Breit: calcio di rigore per gli ospiti che pareggiano dal dischetto con Angeloni. Nella ripresa, a dieci minuti dal termine, Camelio dalla fascia sinistra pesca con un passaggio illuminante Deme che entra in area e ancora una volta incrocia rasoterra battendo il portiere per il nuovo vantaggio biancazzurro. Sembra fatta, ma al secondo dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, dopo l’infortunio rimediato da Cicero, la formazione ospite trova il gol del definitivo 2-2 con una conclusione di Ceresoli da fuori area.

ACCADEMIA SPAL. Oggi alle 14,30 al centro sportivo di Vigarano Mainarda le biancazzurre ospitano il Vicenza nella nona giornata del campionato di serie C femminile.