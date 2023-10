Calcio giovanile. Primavera sul campo del Padova per un tris di vittorie

Le vittorie ottenute prima e dopo la sosta del campionato Primavera 2 contro Venezia e Brescia hanno cambiato le prospettive della Spal. La squadra di Grieco aveva iniziato il torneo in maniera a dir poco preoccupante, con tre sconfitte di fila che lasciavano presagire un percorso estremamente complicato. Invece, i biancazzurri hanno cambiato marcia raggiungendo le posizioni di centro-classifica, e adesso sono determinati a compiere un ulteriore salto di qualità. Oggi alle 14,30 al campo sportivo Senza Frontiere di Abano Terme la Spal affronta il Padova, un’altra formazione che gravita nelle zone nobili della graduatoria. Già, perché – alle spalle della capolista Cremonese, prima a punteggio pieno – i biancoscudati sono secondi a braccetto con altre tre squadre: Parma, Vicenza e Brescia. Il successo roboante ottenuto contro le Rondinelle – che fino a sabato scorso erano imbattute – dimostra però che la squadra di Grieco ha le qualità per battere chiunque, quindi la partita contro il Padova si profila aperta ad ogni pronostico. Turno di riposo invece per la Spal under 17, che non disputerà la gara in trasferta a San Marino a causa dell’impegno dei padroni di casa nelle qualificazioni ai campionati europei di categoria. Weekend di riposo anche la selezione under 16 per la sosta del campionato di riferimento, mentre la Spal under 15 affronterà il San Marino Academy sul terreno dello stadio di Dogana.