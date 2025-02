Calcio giovanile: stage a Tirrenia con le Azzurre under 15. Anche l’Accademia al torneo di Viareggio. Federica Faggioli in nazionale

Il settore femminile spallino festeggia per la convocazione di Federica Faggioli (nella foto Spal) in Nazionale italiana Under 15, in occasione di uno stage che si svolgerà a Tirrenia, dal 24 al 28 febbraio. Nel corso dell’appuntamento, le Azzurrine effettueranno un test match contro la Nazionale Under 16 femminile di San Marino, un’ulteriore occasione di crescita e sviluppo per tutte le partecipanti.

Intanto, arriva un’altra bella notizia dal settore femminile biancazzurro: l’Accademia Spal infatti parteciperà alla sesta edizione della Viareggio Women’s Cup, prestigioso torneo giovanile in programma dal 17 al 21 marzo.

Sarà mister Orrù a guidare il gruppo dell’Under 19 biancazzurra, capitanata da Valentina Pini. Le sei squadre partecipanti sono Juventus, Milan, Livorno, Accademia Spal, Rappresentativa Lnd di serie C e la statunitense Westchester United. Le biancazzurre sono state inserite nel girone 2 con la Juventus e la Rappresentativa Lnd di serie C femminile. Nell’altro girone il Milan, il Livorno e il Westchester United si contenderanno il primato.