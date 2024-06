Calcio in lutto. Si è spento a 75 anni il bomber Angelo Paina. Con Pezzato e Pelliccia, le punte degli anni ’70 Il calcio italiano piange la scomparsa di Angelo Paina, ex attaccante della Spal negli anni '70. Ricordato come un centravanti di categoria, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati.