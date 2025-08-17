Ci sono 29 giocatori, davanti se la giocano Chinellato e Cesario. Ora la rosa va sfoltita

La settimana che si apre domani, sarà molto importante in chiave Spal per il completamento della rosa in vista dei primi impegni ufficiali. Mercoledì è in programma un’amichevole col Granamica che servirà per testare ulteriormente i tanti giocatori che in questo momento affollano via Copparo, ben 29 tra tesserati e non, poi per Di Benedetto (nella foto) verrà il momento delle scelte. In attacco ad esempio, dove l’esperto Matteo Chinellato, centravanti di peso con un passato da 200 gare in serie C nelle file, tra le altre, di Reggiana, Padova, Como e Alessandria (lo scorso anno in D nel Montecchio Maggiore) si gioca il posto con l’ex Giulianova Michele Cesario, alle prese con un problema al ginocchio. Sotto esame anche un altro centravanti, il 2004 siciliano Gabriele Mazza che il tecnico stima molto, e che a sua volta dovrebbe essere tesserato. Ci sono diversi altri giocatori che si stanno allenando con Di Benedetto su cui andrà presa una decisione: ad esempio il difensore serbo del 2003 Nenad Stoskovic, e un gruppetto di argentini tra cui i fratelli Chozarreta - difensore centrale Carlos e terzino/mediano Juan - e il lettone Walter Lieonjnieks, altro centrale difensivo.