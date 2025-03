"Ci sono ragazzi che pensano di avere responsabilità più grandi di ciò che dovrebbero». "Servono lotta e un altro atteggiamento»

Ogni partita ha le parvenze di una finale per la Spal, ora immischiata pure nella lotta per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta in Serie D in virtù della vittoria del Sestri Levante nell’ultimo turno. Lo sa bene mister Baldini, che chiede un cambio di marcia ai suoi, attesi questo pomeriggio dalla delicata trasferta sul campo della Pianese: "La situazione è complicata, ma non possiamo fare altro che ricaricare le batterie e affrontare un nuovo impegno. E’ un periodo difficile, ma il calcio ci propone una nuova opportunità e quindi abbiamo il dovere di riprovarci. Non facciamo punti, quindi la situazione è delicata, ma non è finito nulla: la squadra deve restare concentrata, non possiamo permetterci di prendere gol perché una volta che si va sotto è difficile recuperare. Ci saranno dei cambiamenti di formazione, i ragazzi devono metterci qualcosa in più: non possiamo continuare su questa strada, è arrivato il momento in cui bisogna fare punti. Ho bisogno che i ragazzi abbiano un atteggiamento diverso. Non basta solo la tecnica, bisogna essere affamati".

Parole dure, che seguono lo sfogo di Baldini nel post gara con l’Arezzo: "Siamo tutti i giorni alla ricerca di una mentalità forte, quella di una squadra che deve salvarsi. Non riusciamo a fare punti, ci sono ragazzi che pensano di avere responsabilità più grandi di quelle che dovrebbero. Sto cercando giocatori che siano più leggeri da questo punto di vista, perché bisogna guardare avanti e credere in ogni singolo passo. Durante l’ultima partita s’è visto il peggior primo tempo della mia gestione: col Pescara, invece, abbiamo giocato meglio con la difesa a 4. Stiamo ragionando su tutto, anche sul 3-5-2. Ma il cambiamento di modulo non ha cambiato il trend dei risultati. Non sono i moduli, non sono gli interpreti: è la fame e la voglia che deve cambiare nella squadra".

La gara con la Pianese sarà una battaglia: "Ci aspetta una sfida in un campo piccolo, con una squadra che gioca uomo contro uomo a tutto campo. Non può essere una partita pulita: dobbiamo essere una squadra che lotta su ogni pallone. C’è bisogno di mettere in campo anche questo, perché in situazioni come la nostra la determinazione fa la differenza", ha chiuso Baldini.

IL TURNO: Arezzo-Carpi, Legnago-Rimini, Perugia-Torres, Pianese-Spal, Pineto-Milan Futuro, Pontedera-Pescara, Campobasso-Ascoli, Lucchese-Entella, Ternana-Sestri Levante, Vis Pesaro-Gubbio.

CLASSIFICA: Entella 67, Ternana 63, Torres 57, Pescara 54, Vis Pesaro 50, Arezzo 49, Pineto 45, Pianese 44, Rimini 40, Gubbio 37, Carpi 36, Pontedera 36, Perugia 33, Campobasso 33, Ascoli 33, Lucchese 25, Spal 25, Legnago 23, Sestri 23, Milan Futuro 23.

Jacopo Cavallini